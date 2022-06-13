«Ничего не решено». В Елисейском дворце сообщили, что у Макрона нет четких планов о поездке в Украину

13 июня, 15:41
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Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

У президента Франции Эммануэля Макрона нет четких планов о поездке Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Елисейский дворец.

«Президент сказал, что посетит Украину в подходящий момент. Прорабатывается несколько вариантов, на данном этапе ничего не решено», — сообщили во французском правительстве.

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Последний раз Макрон был в Киеве 8 февраля до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Ранее СМИ сообщали, что Макрон может посетить Украину после решения ЕС по заявке Киева на вступление. По информации Europe 1, Макрон во время визита в Украину может объявить о новых поставках оружия.

Итальянская газета La Stampa уточняла, что Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги планируют совершить совместный визит в Киев в четверг, 16 июня. В правительстве Германии отказались подтвердить планы Шольца посетить Киев.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Франция Эммануэль Макрон Поездка Война России против Украины

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