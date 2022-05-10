«Буча стала символом». Глава МИД Германии прокомментировала свой визит в пригород Киева

10 мая, 15:10
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Глава МИД Германии Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Глава МИД Германии Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Глава МИД Германии Анналена Бербок прокомментировала свой визит в Бучу Киевской области.

Война России против Украины — главные события 10 мая

«Буча стала символом. Из-за невообразимых преступлений, пыток, изнасилований, убийств. Невообразимое заставляет это место казаться далеким. А потом стоишь здесь и понимаешь: Буча — вполне нормальный, мирный пригород. Это могло случиться с кем угодно», — написала она у себя в Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/ABaerbock/status/1523975468365623296

10 мая Бербок приехала в Киев с рабочим визитом.

Глава МИД стала первым членом немецкого правительства, прибывшим в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

https://www.youtube.com/embed/-cTe3rLnOA8

Бербок также ознакомилась с ситуацией в Бучи Киевской области, где были зафиксированы массовые военные преступления российских войск против мирных жителей, после чего у Бербок запланирована встреча с ее украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Германия Буча Киевская область Анналена Бербок Война России против Украины

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