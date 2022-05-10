«Буча стала символом». Глава МИД Германии прокомментировала свой визит в пригород Киева
Глава МИД Германии Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Carlos Barria)
Глава МИД Германии Анналена Бербок прокомментировала свой визит в Бучу Киевской области.
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«Буча стала символом. Из-за невообразимых преступлений, пыток, изнасилований, убийств. Невообразимое заставляет это место казаться далеким. А потом стоишь здесь и понимаешь: Буча — вполне нормальный, мирный пригород. Это могло случиться с кем угодно», — написала она у себя в Twitter.
10 мая Бербок приехала в Киев с рабочим визитом.
Глава МИД стала первым членом немецкого правительства, прибывшим в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.
Бербок также ознакомилась с ситуацией в Бучи Киевской области, где были зафиксированы массовые военные преступления российских войск против мирных жителей, после чего у Бербок запланирована встреча с ее украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
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