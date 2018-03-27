Визит царя к императору. На фоне массовой высылки российских дипломатов из стран Запада Путин собрался к Си Цзиньпину

Путин и Си Цзиньпин на встрече АТЭС в ноябре 2017 года

Президент России Владимир Путин на фоне массовой высылки российских дипломатов из Великобритании, стран ЕС, США и Канады готовится совершить в июне 2018 года визит в Китай.

НВ рассказывает о сближении лидеров двух стран, которые, похоже, собираются править пожизненно.

Первая встреча после укрепления позиций

Как сообщали российские СМИ, Путин должен принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Циндао в восточной провинции Китая Шаньдун. Это будут первые встречи российского президента с высокопоставленными китайскими чиновниками с начала его четвертого президентского срока. Отметим, что после российских президентских выборов журнал TIME опубликовал обложку свежего номера, на которой изображен президент РФ Владимир Путин с короной на голове. Статья называется Rising Tsar. Следующий президентский срок Путина должен закончиться в 2024 году.

Президент Китая Си Цзиньпин посетил Россию в июле 2017 года, а в ноябре 2017 года на встрече Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Си Цзиньпин и Владимир Путин обещали укрепить двусторонние связи и сотрудничество по международным делам.

С тех пор Си Цзиньпин также укрепил свою власть. 11 марта ему удалось добиться того, чтобы парламент Китая убрал из конституции страны ограничение на число президентских сроков, которое было закреплено в ней в 1990-е годы при Дэн Сяопине, чтобы избежать повторения издержек неограниченного правления и культа личности Мао. Второй срок Си Цзиньпина истекает в 2023 году. Но, вопреки традиции, на октябрьском съезде партии Си не назвал преемника, и многие увидели в этом желание оставаться у власти пожизненно.

Взаимная поддержка и "многополярный мир"

Вслед за интенсивными западными санкциями в ответ на незаконную аннексию Крыма Пекин усилил экономическую поддержку Москвы, пишет CNN. Кроме того, Китай и Россия давно поддерживают друг друга в ООН по таким вопросам, как Северная Корея и Сирия, по которым они противостоят США.

Москва и Пекин призвали США приостановить военные учения на Корейском полуострове, чтобы продемонстрировать доверие к Северной Корее и продвинуться в вопросе денуклеаризации.

На встрече ООН в сентябре 2017 года главы МИД Китая и России критиковали Вашингтон за его агрессивную внешнюю политику и заявляли, что на данный момент происходит переход к "многополярному миру" без единой сверхдержавы. Шанхайская организация сотрудничества является основной частью этой многополярности.

Объединение Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана сравнивали с восточным НАТО.

Частично оно было создано для противодействия западному влиянию в Азии и на Ближнем Востоке. Согласно китайским государственным СМИ, июньский саммит призван сделать организацию "более сплоченной, эффективной и влиятельной", в частности, опираясь на деятельность Китая по продвижению экономического проекта Пояс и Дорога, который распространяется на центральную и юго-восточную Азию и часть Африки и который обвиняют в "неоимпериализме".

Через ШОС региональные военные лидеры часто встречаются для обсуждения вопросов безопасности, таких как сепаратизм, терроризм и экстремизм.

Ключевой областью, в которой ШОС оказала влияние во всем мире, является продвижение так называемого киберсуверенитета - идеи о том, что государства должны иметь возможность контролировать свои цифровые границы так же, как и физические, с помощью цензуры и фильтрации контента. Члены ШОС пытались обойти международную защиту свободы слова и отбросить действующие правила о том, как выдаются доменные имена.

НВ