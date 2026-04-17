«Трамп в очередной раз издевается над Си». Как президент США готовится к визиту в Пекин и почему Путин поедет туда следующим — интервью с Харитоновым
Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина запланирована на 14−15 мая 2026 года в Пекине (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)
Президент ОО Либерально-демократическая лига Украины Артур Харитонов в интервью Radio NV — о позициях США и Китая накануне встречи лидеров стран Дональда Трампа и Си Цзиньпина, а также месте России и войны против Украины в этих отношениях.
— «Президент Си обнимет меня крепко-крепко, когда я приеду туда через несколько недель, — пишет Трамп, — Мы разумно и очень хорошо поработаем вместе, разве это не лучше, чем воевать? Но ПОМНИТЕ: мы очень хорошо воюем, если придется — гораздо лучше любого другого». Вы понимаете мотивацию и логику американского президента, когда он публикует подобные вещи?
— Безусловно, он в очередной раз издевается над Си Цзиньпином в процессе подготовки к его визиту в Пекин, который ожидается в середине мая.