Президент ОО Либерально-демократическая лига Украины Артур Харитонов в интервью Radio NV — о позициях США и Китая накануне встречи лидеров стран Дональда Трампа и Си Цзиньпина, а также месте России и войны против Украины в этих отношениях.

— «Президент Си обнимет меня крепко-крепко, когда я приеду туда через несколько недель, — пишет Трамп, — Мы разумно и очень хорошо поработаем вместе, разве это не лучше, чем воевать? Но ПОМНИТЕ: мы очень хорошо воюем, если придется — гораздо лучше любого другого». Вы понимаете мотивацию и логику американского президента, когда он публикует подобные вещи?

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— Безусловно, он в очередной раз издевается над Си Цзиньпином в процессе подготовки к его визиту в Пекин, который ожидается в середине мая.