Глава МИД Украины прибудет с визитом в Финляндию: ключевые встречи и темы переговоров

Андрей Сибига проведет ряд встреч во время визита в Финляндию 30−31 июля (Фото: REUTERS/Kaan Soyturk)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига с 30 по 31 июля будет находиться с визитом в Финляндии, где примет участие в конференции высокого уровня Хельсинки+50 .

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В рамках визита Сибига проведет переговоры с:

президентом Финляндии Александром Стуббом,

спикером Эдускунты Юсси Халла-ахо,

главой МИД Финляндии Элиной Валтонен,

финскими парламентариями и депутатами Европейского парламента.

Реклама

Также запланирован ряд встреч Сибиги с высокими гостями конференции, которая посвящена 50-летию подписания Хельсинкского заключительного акта.

Как отмечает МИД Украины, ключевыми темами переговоров станут:

усиление и синхронизация давления союзников на Москву,

координация усилий Украины и Финляндии по противодействию российской агрессии и угрозам для Европы,

дальнейшее реформирование ОБСЕ и европейской архитектуры безопасности,

усиление оборонных возможностей Украины,

участие финского правительства и компаний в восстановлении и отстройке Украины.

Ранее финская газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники писала, что президент Украины Владимир Зеленский может лично принять участие в конференции Хельсинки+50 в Финляндии в конце июля.

9 июля стало известно, что Финляндия и Литва планируют начать производство противопехотных мин для собственных нужд и для поставки Украине на фоне военной угрозы со стороны России.