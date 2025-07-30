Глава МИД Украины прибудет с визитом в Финляндию: ключевые встречи и темы переговоров
Андрей Сибига проведет ряд встреч во время визита в Финляндию 30−31 июля (Фото: REUTERS/Kaan Soyturk)
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига с 30 по 31 июля будет находиться с визитом в Финляндии, где примет участие в конференции высокого уровня Хельсинки+50.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
В рамках визита Сибига проведет переговоры с:
- президентом Финляндии Александром Стуббом,
- спикером Эдускунты Юсси Халла-ахо,
- главой МИД Финляндии Элиной Валтонен,
- финскими парламентариями и депутатами Европейского парламента.
Также запланирован ряд встреч Сибиги с высокими гостями конференции, которая посвящена 50-летию подписания Хельсинкского заключительного акта.
Как отмечает МИД Украины, ключевыми темами переговоров станут:
- усиление и синхронизация давления союзников на Москву,
- координация усилий Украины и Финляндии по противодействию российской агрессии и угрозам для Европы,
- дальнейшее реформирование ОБСЕ и европейской архитектуры безопасности,
- усиление оборонных возможностей Украины,
- участие финского правительства и компаний в восстановлении и отстройке Украины.
Ранее финская газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники писала, что президент Украины Владимир Зеленский может лично принять участие в конференции Хельсинки+50 в Финляндии в конце июля.
9 июля стало известно, что Финляндия и Литва планируют начать производство противопехотных мин для собственных нужд и для поставки Украине на фоне военной угрозы со стороны России.