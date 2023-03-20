Блинкен — о визите Си Цзиньпина в Москву: Дипломатическое прикрытие российских преступлений в Украине 20 марта, 19:54 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Amanda Andrade Rhodes)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву и встреча с российским диктатором Путиным указывает на намерение Китая обеспечить «дипломатическое прикрытие» зверствам России в Украине. Об этом сообщает CNN.

«То, что президент Си едет в Россию через несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, говорит о том, что Китай не чувствует ответственности за то, чтобы Кремль понес наказание за зверства, совершенные в Украине, и вместо того, чтобы осудить их, он скорее предоставит дипломатическое прикрытие России, чтобы она продолжала совершать эти преступления», — сказал Блинкен во время брифинга в Госдепартаменте в понедельник, 20 марта.



Видео дня

Комментируя «мирное предложение» Китая, глава Госдепа подчеркнул, что призывы к «прекращению огня», которые не включают вывод российских войск с территории Украины, «фактически поддерживают ратификацию российского вторжения». Это даст главе кремлевского режима передышку и позволит перегруппироваться, чтобы затем возобновить войну на более выгодных условиях, напомнил Блинкен.

20 марта Си Цзиньпин находится с визитом в Москве, который продлится до 22 марта — это его первый государственный визит в РФ за четыре года. Он станет первым лидером, который встретится с Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

МИД Украины ожидает, чтобы Пекин использовал свое влияние на кремлевский режим и заставил положить конец войне против Украины.

FT сообщило, что после переговоров с главой кремлевского режима Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

24 февраля Китай обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. Пекин призвал к прекращению огня и переговорам, но не к выводу российских войск.