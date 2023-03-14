Си собрался к Путину. Что это значит для Украины и какие четыре шага важно сделать Киеву до их встречи — Елисеев 14 марта, 16:13 Си Цзиньпин, вероятно, приедет в Москву на следующей неделе (Фото:REUTERS/Aly Song)

На следующей неделе, согласно сообщениям западных СМИ, лидер Китая Си Цзиньпин планирует встретиться с Владимиром Путиным в Москве. Чего ждать от этой встречи Украине и может ли Киев навязать Пекину свою дипломатическую игру?

Об этом в своей новой колонке рассуждает Константин Елисеев, глава общественной организации Центр новых решений, чрезвычайный и полномочный посол, дипломатический советник президента Украины (2015−2019).

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Елисеев предупреждает, что «украинский вопрос» — как составляющая более широкого противостояния Китая и России с демократическим миром — непременно станет одним из главных вопросов повестки дня встречи Си и Путина.

" После этого следует ожидать кристаллизации общих стратегических подходов Пекина и Москвы к урегулированию вопроса Украины и формированию общей позиции в диалоге с Западом. Остаться в стороне от этого процесса для Украины очень опасно и недальновидно", — отмечает Елисеев.

Он подчеркивает, что Украине важно «остаться субъектом, а не объектом тщательно срежиссированной партии в формате Си-Путин», а для этого Киев должен навязать Пекину свою дипломатическую игру.

Елисеев констатирует, что некоторое время для этого Украина уже потеряла, недооценив китайское направление и очевидно полагая, что в вопросе войны России против Украины Китай будет и дальше оставаться в роли стороннего наблюдателя вне игры. Дипломат указывает на продолжительное отсутствие посла Украины в Китае, фактическую заморозку механизмов двустороннего сотрудничества с КНР, а также резко популистическую риторику в адрес китайского руководства.

В то же время Константин Елисеев предлагает ряд шагов, которые могут помочь Украине накануне встречи Си и Путина. Это такие действия:

организация результативного и откровенного диалога по линии Зеленский — Си Цизиньпин (



альтернативный минимальный вариант — безотлагательно отправить уполномоченного посланника от президента Украины в Пекин « для содержательного обмена мнениями и координации позиций с дипломатическим окружением лидера Китая»;

для содержательного обмена мнениями и координации позиций с дипломатическим окружением лидера Китая»; по максимуму использовать инициативу Си выступить « миротворцем» в войне РФ против Украины « и не подтолкнуть Пекин принять сторону Кремля» ( хотя до сих пор не очевидно, сколько в китайском « рецепте мира» искренности, а сколько лукавства, признает Елисеев);

миротворцем» в войне РФ против Украины и не подтолкнуть Пекин принять сторону Кремля» хотя до сих пор не очевидно, сколько в китайском рецепте мира» искренности, а сколько лукавства, признает Елисеев); обратить внимание не только на т.н. «миротворческую» инициативу Китая по Украине, но и на более серьезную заявку Китая: Глобальную инициативу по безопасности, концепция которой была обнародована за несколько дней до объявления китайской позиции по Украине. «Осмелимся утверждать, что первый документ связан со вторым, тогда как оба направлены на то, чтобы попытаться утвердить Китай в мире в новом качестве. Замахнувшись на лидерство по вопросу Украины, Пекин стремится протолкнуть и свою концепцию глобальной безопасности, видя в украинском кейсе своеобразный трамплин», — предполагает Елисеев.

Поэтому, заключает он, использовать энергию и потенциал Китая в интересах Украины — «задача не тривиальная, но вполне возможная в условиях системного подхода на основе единства действий Киева». В то же время, серьезность затеянной Китаем игры требует активного диалога и координации с Западом — любой диалог с Китаем должен быть достаточно транспарентным и не оставлять никаких возможностей для разночтений, отмечает дипломат.

24 февраля Китай обнародовал «документ с позицией» о полномасштабной войне РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня, переговорам, но не к выводу российских войск из Украины.



После публикации документа президент США Джо Байден отверг представленную позицию Китая, заявив, что его реализация выгодна только России. Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.

