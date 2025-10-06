В Киев прибыли премьер-министры Нидерландов и Литвы

Зеленский вместе с Схоофом почтили в Киеве память погибших украинских защитников и защитниц (Фото: Скриншот из видео @V_Zelenskiy_official)

В понедельник, 6 октября, в Киев прибыл с визитом премьер-министр Нидерландов Дик Схооф .

Обновлено. Также в Киев прибыла новоназначенный премьер-министр Литвы Инга Ругиненэ.

«Для моего первого визита нет лучшего места, чем свободная и несокрушимая Украина. У Стены памяти в Киеве вместе с премьер-министром Юлией Свириденко я почтил украинцев, которые погибли, защищая свою страну, нашу общую безопасность и общие идеалы», — написала Ругинене в X.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он вместе с Схоофом почтили в Киеве память погибших украинских защитников и защитниц. Лидеры прошли вдоль Стены памяти на Михайловской площади.

«С благодарностью бережем память обо всех, кто отстаивал нашу свободу, об их подвиге. Светлая память украинским защитникам и защитницам, которые погибли, добывая для Украины независимость. Вечная благодарность каждому и каждой», — отметил Зеленский.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что вместе с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Перебийносом встретил премьера Нидерландов на железнодорожном вокзале в Киеве.

«Мы ждали этого визита. Тем для обсуждения много: война, безопасность, справедливость и сила наших народов. А еще — евроинтеграция Украины, устойчивость НАТО перед российскими провокациями», — добавил он.

Это уже второй визит Схоофа в Киев с момента его назначения на должность премьера Нидерландов в сентябре 2024 года.

2 октября Схооф заявил, что Нидерланды выступают против ускорения переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз, настаивая на сохранении принципа единодушия при принятии решений.