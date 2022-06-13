В правительстве Германии прокомментировали возможность визита Шольца в Киев 13 июня, 14:24 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Официальный Берлин пока не называет дату возможного визита канцлера Германии Олафа Шольца в Киев.

Об этом сказал заместитель официального представителя федерального правительства Вольфганг Бюхнер, сообщает Укринформ.

«Вы все знаете о сообщениях о планах визита федерального канцлера… Прошу вашего понимания, но я не могу сообщить ничего нового в этом вопросе», — отметил он.

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Ранее СМИ сообщили, что Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги приедут в Киев 16 июня.

СМИ писали, что Макрон может посетить Украину после решения ЕС по заявке Киева на вступление. По информации Europe 1, Макрон во время визита в Украину может объявить о новых поставках оружия.



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