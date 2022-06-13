В правительстве Германии прокомментировали возможность визита Шольца в Киев

13 июня, 14:24
Цей матеріал також доступний українською
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Официальный Берлин пока не называет дату возможного визита канцлера Германии Олафа Шольца в Киев.

Об этом сказал заместитель официального представителя федерального правительства Вольфганг Бюхнер, сообщает Укринформ.

«Вы все знаете о сообщениях о планах визита федерального канцлера… Прошу вашего понимания, но я не могу сообщить ничего нового в этом вопросе», — отметил он.

Видео дня
Читайте также:
Что не так с Шольцем? Посол в Германии Андрей Мельник остро критикует канцлера и объясняет, почему тот не дает Украине тяжелое оружие

Ранее СМИ сообщили, что Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги приедут в Киев 16 июня.

https://www.youtube.com/embed/hdNTKqNU3KY

СМИ писали, что Макрон может посетить Украину после решения ЕС по заявке Киева на вступление. По информации Europe 1, Макрон во время визита в Украину может объявить о новых поставках оружия.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев Германия Украина Олаф Шольц

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X