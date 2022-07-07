Приехали в Киев. Зеленский призвал американских сенаторов поддержать передачу современной ПВО Украине

7 июля, 19:55
Ричард Блументал, Владимир Зеленский и Линдси Грэм в Киеве 7 июля 2022 года (Фото:Офис президента)

Ричард Блументал, Владимир Зеленский и Линдси Грэм в Киеве 7 июля 2022 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 7 июля, встретился с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блументалем, которые представляют Республиканскую и Демократическую партии США.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский поблагодарил сенаторов за визит и мощную поддержку Украины. Он рассказал о ситуации на фронте и планах, «реализация которых напрямую зависит от дальнейшей интенсивности безопасностной поддержки Украины со стороны международных партнеров».

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«Для нас сегодня задача номер один, чтобы до 1 сентября женщины с детьми смогли вернуться в Украину, чтобы дети могли пойти в школу, чтобы студенчество не уезжало и могло пойти в университеты. Для нас очень важно сделать две вещи — это отремонтировать школы, университеты, а также иметь мощную противовоздушную оборону», — сказал глава государства.

Он призвал сенаторов поддержать решение о передаче Украине современных систем ПВО в Конгрессе: «Мы должны обеспечить такой уровень безопасности неба, чтобы наши люди не боялись жить в Украине».

Грэм и Блументал рассказали Зеленскому, как продвигается их работа в Сенате над тем, чтобы Россию признали страной-спонсором терроризма. 24 июня комитет Сената США по международным отношениям одобрил соответствующую резолюцию.

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Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила подтверждение и рассчитывает на получение мощной системы ПВО.

1 июля Министерство обороны США объявило о выделении Украине 14-го пакета военной помощи на сумму 820 млн долларов. Он будет включать две системы ПВО NASAMS.

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Инфографика: НВ

Во время обращения к лидерам Большой семерки 27 июня Зеленский призвал мировых лидеров передать Украине системы ПВО.

Наша ПВО самая профессиональная в мире – Александр Коваленко, военный обозреватель

https://www.youtube.com/embed/LlDIWbN-eGc
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Терроризм Конгресс США Сенат США ПВО Украина-США Владимир Зеленский Война России против Украины

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