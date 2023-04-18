Пропагандисты РФ хотят сделать Путина «хоть немного» похожим на Зеленского — премьер Литвы 18 апреля, 18:43 Владимир Путин якобы на оккупированных территориях Украины (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что визитом российского диктатора Владимира Путина на оккупированные территории Украины пропаганда пытается сравнить его с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает LRT.

По словам Шимоните, визитом Путина пропаганда РФ также пытается «вдохновить» немотивированную оккупационную российскую армию.

Она отметила, что агрессивная российская пропаганда затрудняет оценку правдивости визита Путина на оккупированные территории Херсонской и Луганской областей.

Видео дня

«Мне кажется, что есть какая-то попытка изобразить, что Владимир Путин хоть немного похож на Владимира Зеленского, который едет на передовую и встречается с солдатами близко к линии соприкосновения и таким образом демонстрирует поддержку своим войскам и рядовым украинцам, воюющим в этой войне», — сказала Шимоните.

18 апреля в Кремле заявили, что Путин якобы посетил временно оккупированные Россией украинские территории Херсонской и Луганской областей, где встретился с группировками захватчиков. Там утверждают, что диктатор был там вчера, однако журналисты пришли к выводу, что он мог приехать туда еще на прошлой неделе.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал этот приезд «спецтуром автора массовых убийств оккупированными и разрушенными территориями».