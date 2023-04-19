«Визит Путина» на оккупированный юг Украины показал, что у россиян все идет не хорошо — Белый дом 19 апреля, 23:01 Кукла, изображающая голову российского диктатора Владимира Путина, на мероприятии, посвященном годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину, 25 февраля (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Визит российского диктатора Владимира Путина на временно оккупированный юг Украины показывает, что у российской армии «все идет не очень хорошо».

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

«Визит Путина выглядит как индикатор того, что они знают, что для России все идет не очень хорошо», — сказала она.

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Жан-Пьер добавила, что Путин осознает это очень четко. Она предположила, что диктатор пытается хоть как-то сплотить российское население, «поскольку знает, что его вооруженные силы неэффективны».

18 апреля в Кремле заявили, что Путин якобы посетил временно захваченные Россией украинские территории в Херсонской и Луганской областях, где встретился с оккупантами. Журналисты пришли к выводу, что диктатор мог приехать туда еще на прошлой неделе, а не в понедельник, как утверждает кремлевский режим.

По данным журналистов и OSINT-аналитиков, видео в Херсонской области было записано за 150 км от линии фронта, а так называемый штаб группировки войск Днепр находится в селе Счастливцево на Арабатской стрелке.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал приезд Путина «спецтуром автора массовых убийств по оккупированным и разрушенным территориям».