«Визит Путина» на оккупированный юг Украины показал, что у россиян все идет не хорошо — Белый дом
Кукла, изображающая голову российского диктатора Владимира Путина, на мероприятии, посвященном годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину, 25 февраля (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Визит российского диктатора Владимира Путина на временно оккупированный юг Украины показывает, что у российской армии «все идет не очень хорошо».
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.
«Визит Путина выглядит как индикатор того, что они знают, что для России все идет не очень хорошо», — сказала она.
Жан-Пьер добавила, что Путин осознает это очень четко. Она предположила, что диктатор пытается хоть как-то сплотить российское население, «поскольку знает, что его вооруженные силы неэффективны».
18 апреля в Кремле заявили, что Путин якобы посетил временно захваченные Россией украинские территории в Херсонской и Луганской областях, где встретился с оккупантами. Журналисты пришли к выводу, что диктатор мог приехать туда еще на прошлой неделе, а не в понедельник, как утверждает кремлевский режим.
Никакого Путина в Херсонской области не было — Данилов
По данным журналистов и OSINT-аналитиков, видео в Херсонской области было записано за 150 км от линии фронта, а так называемый штаб группировки войск Днепр находится в селе Счастливцево на Арабатской стрелке.
Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал приезд Путина «спецтуром автора массовых убийств по оккупированным и разрушенным территориям».