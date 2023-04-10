Путин пока не планирует визит в Турцию — турецкий МИД 10 апреля, 23:05 Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото:Пресс-служба президента Турции)

Российский диктатор Владимир Путин в ближайшее время не планирует посетить Турцию для встречи с турецким лидером Реджеп Тайип Эрдоганом.

Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.

«У Путина нет запланированного визита в Турцию, у нашего президента нет запланированного визита в Москву, но наш президент часто созванивается с Зеленским и Путиным», — отметил турецкий министр.

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Чавушоглу добавил, что Турция работает над урегулированием российской войны против Украины посредством дипломатии, а Анкара контактируют со многими лицами и организациями, особенно с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Ранее Эрдоган говорил, что 27 апреля в страну может приехать Владимир Путин.

14 мая в Турции одновременно пройдут выборы президента и парламента страны.