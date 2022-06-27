Угроза нападения Беларуси. Что изменилось за последние дни, и как Путин давит на Лукашенко, потому что не может без него обойтись 27 июня, 15:41 Сюжет Российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге, 25 июня (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

В своем недавнем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль пытается втянуть белорусов в войну, а территорию этой страны рашисты использовали для нанесения ракетных ударов по Украине 25 июня.

НВ рассказывает, как изменилась ситуация с угрозой прямого вторжения Беларуси в Украину за последнюю неделю.

Сколько белорусских военных на границе с Украиной и что они там делают

Видео дня

Беларусь проводит военные учения на границе с Украиной еще с начала июня.

22 июня белорусские власти объявили о начале «мобилизационных учений» возле границы с Украиной, которые должны продолжаться до 1 июля. В сообщении о них Минобороны Беларуси говорится, что они проходят ежегодно, а их цель — «проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по предназначению».

Накануне в Минобороны Украины заявили, что на границе с нашей страной находятся от 3,5 до 4 тысяч белорусских военных.

«Но надо понимать, что там есть и российские войска. Не скажу их количество, но есть ряд населенных пунктов, где они расквартированы. Учитывая то, что на сегодня белорусская сторона предоставляет России всю логистику, вполне возможен вариант, что россияне смогут достаточно быстро перебросить на территорию Беларуси какие-то дополнительные резервы и, возможно, подготовить наступление, но к этому надо готовиться», — объяснил спикер украинского военного ведомства Александр Мотузяник.

Он добавил, что численность белорусской армии составляет около 60 тысяч военных. По словам Мотузяника, Украина пока не наблюдает создание мощной наступательной группировки для повторного наступления с территории Беларуси. Однако действия России заставляют ВСУ держать там войска.

22 июня Мотузяник рассказал, что Беларусь размещает в пограничных с Украиной районах деревянные муляжи танков и продолжает проверку боевой готовности своих вооруженных сил (она должна была закончится 25 июня).

«Говорим о Брестской и Гомельской областях. Основные усилия белорусские военные там сосредоточили на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций, а также на охране участка государственной границы, причем начали привлекать туда военнослужащих срочной службы», — уточнил он.

По данным Минобороны Украины мобилизации Беларусь не проводит, но при этом собирается увеличить численность своих вооруженных сил на 20 тысяч человек, создав южное оперативное командование.

Telegram-канал проекта активиста Антона Мотолько Беларускі Гаюн 22 июня сообщил, что белорусские военные роют окопы возле границ с Украиной, Польшей и Литвой.



24 июня это подтвердили в Минобороны Украины.

23 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил о срочной необходимости укрепить оборону России и Беларуси.

26 июня украинская военная разведка заявила, что РФ снова усиливает свое военное присутствие в Беларуси, в частности на аэродром Барановичи запланирован перелет 10 военных самолетов. Официальная причина — совместное патрулирование воздушного пространства в рамках совместного учебно-боевого центра подготовки авиационных подразделений и подразделений ПВО.

При этом анонсированные ранее в белорусских СМИ занятия по боевой подготовке с резервистами не проводятся. «Самых резервистов используют для проведения хозяйственных работ», — рассказали в украинской разведке.

Предотвращение провокаций на границе

25 июня в ходе проверки ситуации в северных районах Волынской области полицейские и нацгвардейцы обнаружили белорусскую военную форму, а также взрывчатку, оружие и наркотики. Спикер нацгвардейцев Юлия Ковпак уточнила, что два комплекта формы нашли в Шацком районе. Нашли также один РПГ, оружие, более тысячи патронов, тротиловые шашки, противотанковые мины, тактические ножи, рации и более полусотни кустов мака. Где именно обнаружили взрывоопасные предметы, в Нацгвардии не уточнили. Как отметила Юлия Ковпак, они были найдены в разных местах области.

23 июня в Госпогранкомитете Беларуси заявили, что украинцам разрешат с 1 июля собирать ягоды в ландшафтном заказнике Ольманские болота на территории Беларуси. Гражданам Украины пообещали беспрепятственное пересечение госграницы в трех пунктах пропуска. Власти Ровенской области назвали это подготовкой провокации и призвали граждан Украины не покидать территорию страны, так как граница закрыта.

24 июня на севере Волынской области запретили посещать леса рядом с границей с Беларусью.

Угроза подрыва жилых домов в белорусском Мозыре

Еще 17 июня белорусский диктатор, говоря о возможности нанесения удара по Киеву с территории Беларуси, упоминал белорусский город Мозырь.

«Они будут понимать: если они ударят по Мозырю (в этом городе расположен нефтеперерабатывающий завод — ред.), то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину. Они это должны понимать», — заявил, в частности, Лукашенко.

23 июня СМИ со ссылкой на украинские спецслужбы сообщили, что приближенные к белорусскому диктатору Александру Лукашенко чиновники и предприниматели с 20 июня начали организовывать эвакуацию собственных семей из Мозыря. При этом 22 июня на территорию местного нефтеперерабатывающего завода въехало большое количество вооруженных людей, которые очень активно начали вывозить горючее.

Подобные меры в спецслужбах связывали не только с вероятным вступлением в войну со стороны Беларуси, но и с тем, что местные элиты понимают последствия. Все знают, что в случае непосредственной агрессии Украина может ударить по нефтеперерабатывающему заводу, складам с боеприпасами, аэродромам и другим местам, которые будут находиться в зоне поражения имеющегося вооружения.

24 июня в украинской разведке сообщили, что Россия планирует подрыв жилых домов в Мозыре, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины, и в город уже прибыли диверсионные группы.

«Российское ГРУ планирует провести серию артиллерийских и ракетных ударов по Мозырскому НПЗ, объектам гражданской инфраструктуры и жилым массивам. При обстреле дополнительно произойдут подрывы жилых домов, больницы и школы», — заявили в ГУР Минобороны, отметив, что это создаст для Лукашенко формальный повод для вторжения в Украину.



«Имея эту информацию, офицеры Белорусской армии приступили к эвакуации своих семей из Мозыря», — заявили также в украинской разведке.



Ракетные удары с территории Беларуси

25 июня Telegram-канал проекта активиста Антона Мотолько Беларускі Гаюн сообщил о запуске ракет в сторону Украины с территории белорусской Наровли.

«Предположительно, вылеты бомбрдировщиков из РФ, потому что о взлетах из Беларуси (Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи) у нас информации не было. Схема ранее была следующая: взлет авиации с аэродромов РФ, вход в воздушное пространство Беларуси, подлет близко к границе с Украиной, запуск ракет, пока самолет над Беларусью (чтобы его не сбили), разворот. И обратно тоже возвращаются в РФ», — говорилось в сообщении.



В ночь на 25 июня российские войска выпустили по Украине более 50 ракет разных типов. 24 из них выпустили по Житомирской области с самолетов, зашедших в воздушное пространство Беларуси.

В украинской разведке ракетные удары с территории Беларуси назвали масштабной провокацией России с целью дальнейшего втягивания этой страны в войну против Украины.

26 июня в Сети опубликовали перехват разговора диспетчера и российских пилотов бомбардировщиков, нанесших ракетный удар по Украине с территории Беларуси.

Перехват разговора россиян обнародовал проект Беларускі Гаюн.

«Мы наблюдали, красиво. Мягкой посадки», — комментирует диспетчер ракетные удары, которые Россия нанесла по территории Украины.

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в эфире Радио НВ назвал ракетный удар России по Киеву попыткой втянуть Беларусь в войну.

«Я считаю, что это осуществляется, чтобы спровоцировать удар Украины именно по ним на территории Беларуси, чтобы втянуть ее в войну и открыть второй фронт, но также вполне возможно, что эти ракеты — они стары и не способны на применение на дальнем расстоянии и что они вынуждены учитывать украинскую ПВО и запускать ракеты поближе к их целям, чтобы украинская ПВО не успела сработать», — сказал Михайлов.

В видеообращении от 26 июня о том, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну заявил также президент Украины Владимир Зеленский.

«В Кремле за вас уже все решили — ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше», — сказал президент.

Он выразил уверенность, что «народ Беларуси поддерживает Украину, а не войну». По его словам, именно поэтому российское руководство хочет втянуть белорусов в свое полномасштабное вторжение и «посеять ненависть между нами».

«От простых людей Беларуси сейчас зависит очень много. Я знаю, что вы можете не участвовать в этой войне. Ваши жизни принадлежат только вам, а не кому-то в Кремле», — подчеркнул Зеленский.

Отношения диктаторов

Отношения белорусского и российского диктаторов на фоне войны в Украине явно усложнились.

20 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Путин 30 июня приедет в белорусский Гродно. Внештатный научный сотрудник Atlantic Council Брайан Уитмор в своей колонке обратил внимание, что это должен был быть первый визит Путина в Беларусь за три года, тогда как Лукашенко ездит к нему в РФ едва ли не каждый месяц.

«Эта асимметрия отражает истинный баланс сил в рамках оси автократов Путин-Лукашенко», — уверен аналитик. По его мнению, намерение Путина поехать в Беларусь свидетельствует о том, что он нуждается в Лукашенко больше, чем хотел бы признавать.

Однако уже 25 июня стало известно, что Путин отменил поездку в Гродно и решил принять участие в запланированном там Форуме регионов в формате видеоконференции.

В тот же день Лукашенко встретился с Путиным в Санкт-Петербурге, где они всячески демонстрировали взаимное согласие. Путин во время этой встречи заявил, что они пришли к соглашению о создании Союзного государства.

Российский диктатор также пообещал передать Минску оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М, которые могут нести, в том числе, ядерные боеприпасы.

Путин заявил, что США в Европе хранит 200 ядерных тактических боезапасов в шести странах-членах НАТО, и что для их применения якобы подготовлено 257 самолетов, но добавил, что «пока нет необходимости зеркально отвечать на тренировочные полеты самолетов НАТО с ядерными зарядами над Беларусью».

Лукашенко же на этой встрече заявил, что запрет Литвы на транзит в Калининградскую область РФ в рамках антироссийских санкций сродни объявлению войны.

«Не понимаю, зачем им нужна эта конфронтация. Ясно, что за спиной стоят, подталкивают и прочее, но политика отвратительная, поведение агрессивное. То же самое и Литва: в последнее время нарастает поток информации по поводу их замысла прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград. Изолировать Калининград. Слушайте, это сродни объявлению какой-то войны. Это же недопустимо — подобные вещи в современных условиях», — сказал белорусский диктатор.

25 июня политолог Иван Преображенский в интервью НВ напомнил, что когда небо над Европой стало закрытым для России, начались первые серьезные поставки ПВО в Беларусь.

По его словам, это может помочь России закрыть часть неба над Литвой — над Сувалкским коридором — и запустить там как гражданский, так и грузовой воздушный транзит.

«Переброска части военных мощностей в Беларусь ближе к границе с Польшей и Литвой обслуживает, по-видимому, именно эти цели», — считает Преображенский.

Примечательно, что после встречи с Лукашенко Путин срочно прибыл в Кремль, а через несколько часов Россия начала массированный обстрел Украины ракетами, около половины из которых были выпущены с территории Беларуси.

Ситуация под контролем?

22 июня глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что угрозы нападения со стороны Беларуси на данном этапе нет и «ситуация абсолютно под контролем».

«Если у них появятся такие мысли (вести боевые действия против Украины — ред.), мы сразу будем про это знать и все вместе предпримем адекватные действия», — подчеркнул глава разведки.



Однако в Генштабе Вооруженных сил Украины 23 июня выразили мнение, что Беларусь может предоставить России свое вооружение и военную технику, которая в будущем может быть перемещена на донецкое или херсонское направление для ведения боевых действий в Украине.

Спикер Генштаба Алексей Громов также заявил, что на территории бывшего аэродрома Зябровка в Гомельской области Беларуси активно проводятся мероприятия по строительству военной инфраструктуры.

«Не исключается, что в дальнейшем в рамках существования так называемого Союзного государства Беларусь предоставит эту территорию для размещения очередной военной базы агрессора вблизи нашей государственной границы», — сказал он.

Мэр Киева Виталий Кличко, комментируя 27 июня, на следующий день после нового ракетного удара по Киеву, возможность повторного вторжения со стороны Беларуси, заявил, что военное руководство готово ко всем возможным сценариям.

«Я лично много раз выезжал, проверял. Но давайте откровенно, этот вопрос не ко мне, несмотря на то, что я вхожу в оборонный совет Киева. Это вопрос к военному руководству, которое уверяет, что сил достаточно, укрепления сделаны», — отметил он.

А военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ 22 июня, еще до отмены поездки Путина в Гродно, предполагал, что во время этой поездки Путин может «дожать» Лукашенко и вынудить его вторгнуться в Украину. При этом он выразил мнение, что для Лукашенко это будет «приговор отстранения его от власти».

Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске и бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный в интервью Радио НВ предположил, что даже если России удастся вынудить Беларусь вторгнуться в Украину, для Беларуси это может стать шансом свергнуть Лукашенко, так как большинство белорусов выступают радикально против этой войны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.