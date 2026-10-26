В Киев с рабочим визитом прибыл премьер-министр Молдовы

В пятницу, 26 октября, премьер-министр Молдовы Василе Тофан прибыл в Киев с рабочим визитом.

Об этом сообщает Newsmaker.

Также с Тофаном в Украину прибыли трое министров: министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля, министр обороны Анатолий Носатый и министр энергетики Дорин Жунгиету.

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Представители Молдовы проведут встречу с украинским премьером Сергеем Корецким, президентом Владимиром Зеленским и спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

«Премьер-министры обсудят укрепление двусторонних отношений, развитие экономического и торгового сотрудничества, региональную безопасность и европейский путь обеих стран», — сообщили в правительстве Молдовы.

Также Тофан вместе с Корецким примут участие в Киевском международном экономическом форуме, посвященном инвестиционным возможностям и развитию экономического сотрудничества.

16 октября в Молдове зафиксировали падение беспилотника. Аппарат разбился и взорвался недалеко от села Скаяны Дондюшанского района.

7 октября в МВД Молдовы заявили, что власти создают на пунктах пропуска на границе с Украиной защитные зоны от атак дронов и выводят своих пограничников с совместных КПП, расположенных на украинской территории.

Утром 3 октября в четырех районах Молдовы обнаружили обломки трех ракет и двух беспилотников. Этому предшествовало сообщение Воздушных сил ВСУ о том, что Россия атаковала реактивными беспилотниками и боеприпасами Одесскую область, граничащую с Молдовой. Всего в тот день, по данным Минобороны Молдовы, военные зафиксировали шесть случаев нарушения воздушного пространства. Шестой объект залетел со стороны поселка Удобное в Одесской области в направлении Паланки и находился над территорией Молдовы около минуты.