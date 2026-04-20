Зеленский о визите представителей Трампа в Киев: Это больше нужно им, чем нам

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не следует делать сенсацию из возможного визита представителей президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, поскольку украинская сторона регулярно поддерживает с ними контакт.

Об этом Зеленский сказал в интервью для телемарафона Единые новости, полная версия которого транслировалась в понедельник, 20 апреля.

«Не надо делать из визита Джареда и Уиткоффа какой-то особой сенсации, потому что мы с ними на контакте, во-первых. Вторая история, я считаю, что их приезд нужен не нам, а нужен им. Почему? Потому что это не уважение ездить в Москву и не приезжать в Киев», — отметил глава государства.

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Президент также добавил, что украинская сторона может проводить встречи с представителями Трампа и в других странах.

«Мы же не о месте, мы же о результате. Они в контакте по телефону, и по телефону выражается желание продолжать коммуникацию и переговоры», — отметил президент.

14 апреля Зеленский заявил, что Украина еще не получила подтверждения точной даты визита Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые участвуют в переговорах о прекращении войны РФ против Украины.

1 апреля президент Украины принял участие в переговорах с представителями США, которые состоялись в видеоформате. Украинскую сторону также представлял секретарь СНБО Рустем Умеров, американскую — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в интервью Bloomberg, опубликованном 4 апреля, заявил, что Украина ожидает в апреле приезда американской делегации во главе с Уиткоффом и Кушнером.

Буданов отмечал, что делегация США может прибыть вскоре после православной Пасхи (12 апреля). Он также сказал, что к команде может присоединиться сенатор-республиканец Линдси Грэм.

8 апреля спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга сообщил, что приглашение спецпредставителей Трампа в Киев в силе и сейчас украинская и американская команды работают над усилением документа о гарантиях безопасности.

Уиткофф и Кушнер уже не раз посещали Россию для переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным, но в Украину они приедут впервые.