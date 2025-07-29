В МИД отреагировали на визит послов трех африканских стран в оккупированный Крым

29 июля, 15:13
Временно оккупированный Россией Крым (Фото: Ulf Mauder / DPA via Reuters)

Временно оккупированный Россией Крым (Фото: Ulf Mauder / DPA via Reuters)

Министерство иностранных дел Украины во вторник, 29 июля, осудило визит послов трех африканских стран — Чада, Гвинеи и Бурунди во временно оккупированный Крым. Об этом сообщили на сайте МИД.

Как отметили в ведомстве, этот визит является нарушением международного права, в частности резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, включая резолюцию 68/262 Территориальная целостность Украины, а также законодательства Украины.

«Такие действия противоречат общепризнанным принципам уважения суверенитета и территориальной целостности государств и подрывают усилия международного сообщества, направленные на прекращение российской агрессии и восстановление всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира», — сказано в сообщении.

В МИД считают, что россияне продолжают использовать дипломатов третьих государств в целях пропаганды и пытается создать иллюзию «признания» незаконной оккупации украинского полуострова.

Также в министерстве призвали иностранных дипломатов соблюдать нормы международного права, уважать территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ.

О визите послов сообщил в своем Telegram кремлевская марионетка в Крыму Сергей Аксенов. Он заявил, что намерен рассказать дипломатам о «социально-экономической ситуации» и «возможностях для иностранных инвесторов» на оккупированном полуострове.

Telegram-канал Аксенова
Фото: Telegram-канал Аксенова

Речь идет о дипломатах из Бурунди — Жозефа Нкурунзиза, Гвинеи — Ньянкоя Хабу и Чада — Адама Бешира Махамуда. Это их первый визит на полуостров.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Африка Война России против Украины Российская пропаганда Крым

