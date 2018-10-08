08 октября 2018, понедельник

Визит Помпео в Китай начался с "ледяного приема" - Reuters

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Майк Помпео и Ван И

Майк Помпео и Ван И

Визит госсекретаря США Майка Помпео в Китай и переговоры с главой китайского МЗС Ван И начались в "ледяной атмосфере", сообщает Reuters.

В понедельник, 8 октября, встреча Помпео и Ван И началась с обсуждения накопившихся проблем и разногласий в отношениях между двумя странами, обмен мнениями был чрезвычайно острым.

"В последнее время, когда американская сторона постоянно наращивает торговые барьеры в отношении Китая, она также приняла ряд мер по тайваньскому вопросу, которые наносят ущерб правам Китая и необоснованно критикуют внутреннюю и внешнюю политику Пекина", - заявил Ван И.

Пекин трактует такие действия США как прямую атаку на "взаимное доверие и они бросают тень на двусторонние отношения".

"Мы требуем, чтобы США прекратили такие неправомерные действия" -  сказал китайский министр.

В свою очередь, Помпео выразил несогласие с оценкой ситуации китайской стороной и подчеркнул обеспокоенность Вашингтона действиями, которые предпринимает Пекин на международной арене.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Китай пытается вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов, а также ведет целенаправленную работу против президента Дональда Трампа.

По его словам, Китай "инициировал беспрецедентную попытку по влиянию на общественное мнение", а также на промежуточные выборы в 2018 году и выборы президента США в 2020 году.

В сентябре США ввели 10%-ные тарифы на импортируемые из Китая товары на $200 млрд, Китай ввел пошлины на американские импортные товары на $60 млрд, а в июне президент Дональд Трамп утвердил пошлины на китайские товары на сумму около $50 млрд.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове