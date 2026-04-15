Римско-католический епископ рассказал, посетит ли Папа Лев XIV Украину

По словам епископа Кривицкого, вопрос безопасности не является главным препятствием для визита Папы Римского в Украину (Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Епископ Римско-католической церкви Виталий Кривицкий в интервью Radio NV ответил, есть ли шансы, что Папа Римскьий Лев XIV посетит Украину.

«Теоретически — да. Не знаю, говорили ли мы когда-нибудь, но в Ватикане есть своя оценка этой ситуации. Есть, возможно, страх, чтобы этот визит не был использован различными сторонами. Я сейчас не буду углубляться, потому что есть определенные темы, о которых могу говорить, о которых — нет», — сказал Кривицкий, комментируя в эфире Radio NV возможность визита понтифика в Украину.

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Он также подчеркнул, что Льву XIV Украина очень близка.

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«Когда встречался с ним в прошлом году, в октябре, сам приглашал, я сам повторял приглашение Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций. И на самом деле эта тема стоит [в повестке дня]. Где-то этот кейс, будем говорить, лежит на столе госсекретаря или самого Папы», — отметил епископ.

По словам Кривицкого, Папа Римский ответил ему, что для его визита не пришло время. Епископ отметил, что есть «определенные причины», по которым Лев XIV не может посетить Украину.

В то же время, Кривицкий обратил внимание на то, что Украину, в частности в течение полномасштабного вторжения, посещали легаты Папы Римского, в том числе кардинал Пьетро Паролин, который является госсекретарем Святого Престола.

«Например, он был на 30-летии Независимости нашего государства. Он не ездит в другие государства и не участвует в таких государственных праздниках. Но тогда война была уже очень-очень близко, и поэтому он сделал этот жест. Папа сделал этот жест, высылая его, потому что он сам ни в коем случае не приехал бы», — напомнил Кривицкий.

Он добавил, что визиты кардиналов «в определенном смысле» являются присутствием Папы Римского, когда он не имеет возможности приехать лично.

«И здесь не только вопрос безопасности. Да, кто-то говорит, что вопрос, как обеспечить вопрос его безопасности, но это на самом деле не является самым главным моментом», — отметил епископ.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV в официальной резиденции понтифика возле Рима. Зеленский написал в соцсетях, что проинформировал Папу о дипломатической работе с США для достижения мира и пригласил понтифика посетить Украину.

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«Это будет сильным сигналом поддержки для наших людей», — заявил украинский лидер.

14 декабря сообщалось, что понтифик во время частной аудиенции сказал, что Ватикан разработал план его визита в Украину, но его «сложно реализовать» из-за вопросов безопасности.

Папа Римский заявил, что надеется приехать в Украину, но не назвал конкретной даты, ведь «в таких вещах надо быть реалистами».

