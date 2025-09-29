Трамп сегодня проведет встречу с Нетаньяху в Белом доме

Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне 7 апреля 2025 года (Фото: REUTERS/Leah Millis)

В Белом доме в понедельник, 29 сентября, состоится встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Об этом сообщает The Times of Israel .

Визит Нетаньяху к Трампу будет включать переговоры, обед и пресс-конференцию двух лидеров.

Встреча будет посвящена плану президента США по прекращению войны в секторе Газа, который состоит из 21 пункта.

Лидеры также обсудят создание послевоенного механизма управления и возвращение 48 заложников, удерживаемых ХАМАС, из которых, как считается, около 20 могут быть живыми.

Это будет четвертый визит Нетаньяху в Белый дом за время второго президентского срока Трампа. Накануне визита в Белый дом премьер Израиля провел консультации со своими советниками.

Согласно расписанию, встреча начнется в 11:00 по местному времени, когда Трамп поприветствует Нетаньяху. Затем лидеры проведут переговоры и вместе пообедают, после чего состоится пресс-конференция.

Ранее президент США заявил, что его предложение по завершению войны в Газе получило «очень хорошую реакцию». Он также выразил надежду на поддержку этой инициативы со стороны премьер-министра Израиля.

16 сентября Армия обороны Израиля начала наземное наступление для полного захвата Газы. Перед этим ЦАХАЛ призвал местных жителей покинуть город, и около 300 тысяч человек уже выехали на юг в «гуманитарные зоны».

17 сентября Израиль сообщил об уничтожении 25 «террористических башен» в Газе и предупредил о новых ударах. Министр обороны Израиля Исраэль Кац отметил, что цель операции — нейтрализовать снайперские угрозы ХАМАС и разрушить их военную инфраструктуру. В Израиле предупредили, что если ХАМАС не освободит заложников и не сложит оружие, сектор Газа будет полностью разрушен.