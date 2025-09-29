Трамп сегодня проведет встречу с Нетаньяху в Белом доме

29 сентября, 07:43
Поделиться:
Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне 7 апреля 2025 года (Фото: REUTERS/Leah Millis)

Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне 7 апреля 2025 года (Фото: REUTERS/Leah Millis)

В Белом доме в понедельник, 29 сентября, состоится встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Об этом сообщает The Times of Israel.

Визит Нетаньяху к Трампу будет включать переговоры, обед и пресс-конференцию двух лидеров.

Встреча будет посвящена плану президента США по прекращению войны в секторе Газа, который состоит из 21 пункта.

Реклама

Лидеры также обсудят создание послевоенного механизма управления и возвращение 48 заложников, удерживаемых ХАМАС, из которых, как считается, около 20 могут быть живыми.

Это будет четвертый визит Нетаньяху в Белый дом за время второго президентского срока Трампа. Накануне визита в Белый дом премьер Израиля провел консультации со своими советниками.

Читайте также:
Израильтяне Европы или палестинцы Европы?

Согласно расписанию, встреча начнется в 11:00 по местному времени, когда Трамп поприветствует Нетаньяху. Затем лидеры проведут переговоры и вместе пообедают, после чего состоится пресс-конференция.

Ранее президент США заявил, что его предложение по завершению войны в Газе получило «очень хорошую реакцию». Он также выразил надежду на поддержку этой инициативы со стороны премьер-министра Израиля.

Читайте также:
Нетаньяху в ООН пообещал завершить ликвидацию ХАМАС, во время его выступления делегаты массово покидали зал

16 сентября Армия обороны Израиля начала наземное наступление для полного захвата Газы. Перед этим ЦАХАЛ призвал местных жителей покинуть город, и около 300 тысяч человек уже выехали на юг в «гуманитарные зоны».

17 сентября Израиль сообщил об уничтожении 25 «террористических башен» в Газе и предупредил о новых ударах. Министр обороны Израиля Исраэль Кац отметил, что цель операции — нейтрализовать снайперские угрозы ХАМАС и разрушить их военную инфраструктуру. В Израиле предупредили, что если ХАМАС не освободит заложников и не сложит оружие, сектор Газа будет полностью разрушен.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Израиль США Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху Белый дом сектор Газа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies