Почему эти трое встряхнули мир. НВ разобрался в плюсах и минусах визита Нэнси Пелоси на Тайвань и выяснил, приведет ли он к катастрофе 3 августа, 20:04 Эксклюзив НВ Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден оказались в центре внимания мировой общественности из-за недавнего визита Пелоси в Тайвань (Фото:Коллаж НВ)

Несмотря на гневные предупреждения и бряцание оружием со стороны Пекина, американская высокопоставленная чиновница Нэнси Пелоси посетила с официальным визитом Тайвань. НВ выяснил, почему на Западе не все поддержали такой шаг и стоит ли готовиться к войне жителям региона.



Во вторник, 2 августа, внимание сотен тысяч пользователей интернета было приковано к карте восточной Азии — а точнее к веб-странице Flightradar24, которая в режиме реального времени демонстрировала передвижение по этому региону самолета спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. На какое-то время сайт даже перестал работать из-за перегрузки . По словам его сотрудников, это был «самый отслеживаемый полет всех времен».

Видео дня

Интерес к полету Пелоси был предопределен конечным пунктом назначения ее самолета. Поздним вечером он приземлился в аэропорту Тайбэя, столицы Тайваня — частично признанного государства, которое Китай считает своей неотъемлемой частью. В свою очередь США не признают независимость Тайваня, впрочем, оказывают ему поддержку и помощь, в том числе поддерживают его обороноспособность.

Геополитические отношения между Вашингтоном и Пекином разворачиваются как борьба двух цивилизаций за право закрепить свои ценности, экономические системы и стратегическую гегемонию для остального мира, формулирует суть политического скандала с визитом Пэлоси на Тайвань американская медиа-компания CNN .

При этом Тайвань, имеющий демократическое правительство, считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Здесь сосредоточено 65% мирового производства микропроцессоров .

Официально остров поддерживает дипломатические отношения с 13 странами-членами ООН, однако, по факту, имеет связи с большинством стран мира через свои представительства. Соединенные Штаты до сих пор придерживались политики «половинчатого» нейтралитета по отношению к Тайваню: не признавали его независимости, заявляли об уважении к суверенитету и территориальной целостности Китая, однако лишь «учитывали» позицию Пекина в отношении острова, продолжая развивать с ним связи.

Пекин заранее предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси в Тайвань. В конце июля лидер Китая Си Цзиньпин в телефонном разговоре с американским президентом Джо Байденом предостерег США от «игры с огнем» . Кроме того, накануне поездки Пелоси в Азию китайские военные провели внеплановые учения с боевой стрельбой из РСЗО в самом узком месте Тайваньского пролива между материковым Китаем и главным островом Тайваня.

Но, несмотря на предупреждения и угрозы Пекина, широко обсуждаемый визит все же состоялся. В одном из своих июльских выступлений Байден отметил, что по мнению американских военных подобная поездка «не является сейчас хорошей идеей». Впрочем, он также заявил, что лучше не пытаться вмешиваться в планы Пелоси, которая уже давно идет своим собственным путем, отмечает британская газета The Guardian .

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.