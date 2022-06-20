Визит Макрона, Шольца и Драги в Киев задержался из-за аварии в Польше — СМИ 20 июня, 19:11 Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон, Марио Драги и Олаф Шольц в Ирпене, 16 июня 2022 (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Авария на железной дороге в Польше задержала визит лидеров Франции, Германии и Италии в Киев на прошлой неделе, сообщает RMF. Инцидент расследуют польские спецслужбы.

По информации источников издания, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги должны были сесть на спецпоезд в Перемышле, однако незадолго до выезда из-за аварии была разорвана тяговая сеть.

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В частности, по данным RMF, за три часа до отъезда европейских лидеров в поезде Перемышль-Одесса сломался пантограф и оборвались кабели электросети. В связи с этим им пришлось добираться до Львова в составе колонны автомобилей, и уже там они пересели на спецпоезд.

Издание отмечает, что инцидент на железной дороге расследуют польские спецслужбы.

В четверг, 16 июня, в Украину приехали сразу три влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.

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