«Положительный толчок». Замглавы ОП описал роль совместного визита в Киев Макрона, Шольца и Драги

22 июня, 18:23
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Слева направо: канцлер Германии Олаф Шольц, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Марио Драги, Киев, 16 июня (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Слева направо: канцлер Германии Олаф Шольц, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Марио Драги, Киев, 16 июня (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Дипломат и заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью НВ описал роль совместного визита в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьера Италии Марио Драги.

«Очень важную роль сыграл. Не секрет ведь, что некоторые страны ЕС иногда пытались говорить: давайте посмотрим, какой будет позиция Франции или Германии, часто звучала и Италия, и тогда будем определяться. И параллельно с тем все ждали оценки Европейской комиссии. 16 июня, еще до оценки ЕК, эти три лидера, а также президент Румынии — страны, которая также важна в ЕС, сказали свое четкое „да“ кандидатскому статусу», — сказал Жовква.

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По его словам, теперь у других стран ЕС «уже нет оснований прятаться за спинами председательствующей на сегодняшний день в Европейском Союзе Франции или одного из локомотивов и двигателей ЕС Германии или Италии».

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Замглавы ОП отметил, что это решение Шольца, Макрона и Драги было важным и их смелости в объявлении своей позиции еще до решения Еврокомиссии надо отдать должное.

«Это дало положительный толчок», — считает дипломат.

16 июня в Украину приехали трое самых влиятельных лидеров Евросоюза: канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Марио Драги. Во время своего визита они поддержали предоставление Украине статуса кандидата на вступление.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Интервью НВ Украина-ЕС Евроинтеграция Марио Драги Эммануэль Макрон Игорь Жовква Олаф Шольц

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