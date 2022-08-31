Визит инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС займет несколько дней — глава делегации 31 августа, 16:57 Рафаэль Гросси (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Миссия делегации МАГАТЭ на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию продлится несколько дней и может быть продлена.

Об этом сообщил журналистам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который возглавил миссию, передает СNN.

«Миссия займет несколько дней, и если мы сможем установить постоянное присутствие или продолжающееся присутствие… тогда она будет продлена. Но этот первый сегмент займет несколько дней», — сказал он.

Видео дня

Гросси добавил, что его команда выполняет техническую миссию и стремится предотвратить ядерную аварию.

Инфографика: НВ

Во вторник, 30 августа, команда из 14 экспертов ядерной службы ООН прибыла в Киев перед намеченным визитом на оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию. В среду, 31 августа миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье. СМИ сообщали, что визит на АЭС продлится до субботы.

Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках. На станции находятся российские военные, а также сотрудники Росатома.

Российские захватчики разместили на ЗАЭС военную технику, в том числе в машинном зале первого энергоблока. Кроме того, оккупанты обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города.

Кремль использует Запорожскую АЭС как «ядерный щит» для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.