«Встречали с козлом». Белорусский оппозиционер сравнил поездки Лукашенко в Зимбабве, Эмираты и Китай

3 марта, 16:18
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Александра Лукашека (в цветочном ожерелье слева) встречают в Зимбабве (Фото:Кадр видео Пул первого via Telegram)

Александра Лукашека (в цветочном ожерелье слева) встречают в Зимбабве (Фото:Кадр видео Пул первого via Telegram)

Белорусский оппозиционер Павел Латушко в интервью Radio NV сравнил поездки белорусского диктатора Александра Лукашенко в Зимбабве, Объединенные Арабские Эмираты и Китай.

В эфире Radio NV, Латушко подчеркнул, что визит в Китай стал для Лукашенко редкой сейчас возможностью серьезных дипломатических переговоров, что его взволновало.

https://www.youtube.com/watch?v=t6MTNiL-hyQ

«Его поездка в Зимбабве, где его встречали или провожали с козлом, — это не политический или внешнеполитический прорыв. Он заехал на чай к главе Эмиратов, тоже не было статуса визита, а скорее такая частная туристическая поездка. Тем более, взял всю свою семью в самолет. В Зимбабве это вообще личные интересы. А здесь – Китай, ключевая страна мира. Для Лукашенко это очень важно. У него [на встрече] дрожал голос, дрожали руки - он просто был весь в эмоциях и переживаниях в связи с тем, что ему удалось прорвать эту блокаду», - сказал белорусский оппозиционер.

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Белорусский диктатор Александр Лукашенко прибыл в Китай 28 февраля.

1 марта на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином заявил о поддержке «мирного плана» Пекина по отношению к Украине.

В Зимбабве Лукашенко побывал в конце января, а в ОАЭ в начале февраля.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Китай Александр Лукашенко ОАЭ Зимбабве Павел Латушко радио NV

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