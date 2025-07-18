Северная Корея запретила доступ иностранцев к местному курорту сразу после визита туда Лаврова

КНДР приостановила доступ иностранцев к недавно открытому пляжному курорту на восточном побережье страны через несколько дней после того, как главный дипломат РФ Сергей Лавров посетил его и пообещал помочь увеличить туристический поток в страну.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на национальное управление туризма Северной Кореи.

Управление заявило, что прибрежная туристическая зона Вонсан Калма, которая начала работу в этом месяце, временно не принимает иностранных гостей, не вдаваясь в подробности.

Реклама

Пляжный курорт является одним из любимых проектов северокорейского лидера Ким Чен Ына. Ким имеет частный особняк на побережье, и во время строительства объектов он часто посещал это место, чтобы контролировать ход проекта, который включает около 7000 номеров в роскошных отелях и частных виллах, открытый аквапарк и аэропорт, сообщают северокорейские СМИ.

Лавров посетил курортный город во время своей недавней поездки в Северную Корею, когда он встретился с Кимом. Лавров заявил на встрече со своим северокорейским коллегой в Вонсане, что Россия «сделает все», чтобы расширить поток российских туристов в Северную Корею.

Туризм является ключевым источником доходов для режима Кима, но КНДР разрешает поседение лишь для небольшого количества туристов из России с момента ослабления пандемических ограничений. Власти Северной Кореи пристально следят за иностранными посетителями, которые обычно обязаны останавливаться в жилье, предназначенном для иностранцев, и ограничены в передвижении по стране.

Президент Дональд Трамп ранее также предложил план развития прибрежной недвижимости в обмен на обещание Северной Кореи по денуклеаризации во время своего первого саммита с Кимом в 2018 году.

Однако встречи Трампа с Кимом не дали почти никаких результатов и не убедили Кима замедлить развитие своей программы ядерного оружия. Северная Корея с тех пор отказалась от идеи снова сесть за стол переговоров с США и стала ключевым союзником российского диктатора Владимира Путина, поддерживая его войну против Украины.

Не совсем понятно, почему Северная Корея решила ограничить доступ иностранцев к курортной зоне, но аналитики издания предполагают, что проект еще не закончен.

Последний визит Лаврова состоялся менее чем через месяц после того, как Пхеньян на июньской встрече Кима и Сергея Шойгу согласился направить дополнительно шесть тысяч военных работников в Курскую область. Шойгу является главным помощником Путина по вопросам безопасности и бывшим министром обороны России.