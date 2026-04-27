Чего Британия ожидает от поездки короля Чарльза в США и о чем он будет говорить с Трампом — анализ Politico
Король Великобритании Чарльз III (Фото: REUTERS/Mina Kim/Pool)
Визит короля Великобритании Чарльза III в США на этой неделе является результатом многомесячной стратегической работы на самых высоких уровнях, сообщает Politico.
По информации издания, среди множества пунктов, вероятно, будет короткий список ключевых целей.
Один из источников издания, который знаком с подготовкой визита, сказал, что Чарльз сможет «продвинуть» один из вопросов.
«Есть ощущение, что король, возможно, сможет продвинуть один вопрос, поэтому вопрос в том, каким именно это будет вопрос», — заявил он.
В частности, стороны будут обсуждать войну России против Украины. Журналисты отметили, что эта война находится в центре внимания Британии.
«Это то, что действительно волнует короля. Больше, чем технологии или другие элементы отношений», — сказал источник издания.
Кроме того, монарх также, очевидно, намерен подчеркнуть приверженность Великобритании к оборонным связям двух стран, включая действия НАТО по противодействию России в Арктике, отмечает Politico.
Издание отмечает, что Трамп уже довел свои отношения с премьер-министром Великобритании Киром Стармером «до предела», резко критикуя его позицию по иранской войне, иммиграции и добыче нефти и газа. При этом некоторые британские политики призвали Чарльза вообще не ехать.
Также отмазывается, что Чарльз едет в США после стрельбы на субботний ужин для корреспондентов Белого дома.
По словам помощника королевской семьи, Чарльз, вероятно, затронет тему стрельбы в своей речи на совместном заседании Конгресса 28 апреля. При этом источники сообщают, что речь Чарльза продлится около получаса.
«В Конгрессе за 30 минут можно сказать очень много», — сказал один из двух источников издания.
При этом, отмечает Politico, эта поездка будет «всего лишь подарком» США к 250-летию страны, и никаких существенных заявлений не будет.
Однако 15 действующих и бывших британских и американских чиновников, знакомых с процессом, заявили, что визит будет «ярким», тщательно спланированным и будет иметь «глубокие политические и стратегические последствия».
16 апреля Букингемский дворец объявил официальный маршрут короля Чарльза и королевы Камиллы в рамках государственного визита в США.
Шестидневная поездка начнется 27 апреля в Вашингтоне, округ Колумбия, с последующими остановками в Нью-Йорке и Вирджинии.
1 апреля спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что король Великобритании Чарльз обратится к Конгрессу Соединенных Штатов 28 апреля во время своего визита в Вашингтон.
Трамп заявил, что визит короля и королевы начнется 27 апреля, а на следующий день в Белом доме состоится торжественный ужин.
Ранее о визите короля Чарльза в США и выступлении в Конгрессе сообщало издание Politico со ссылкой на два источника.