Визит короля Великобритании Чарльза III в США на этой неделе является результатом многомесячной стратегической работы на самых высоких уровнях, сообщает Politico .

По информации издания, среди множества пунктов, вероятно, будет короткий список ключевых целей.

Один из источников издания, который знаком с подготовкой визита, сказал, что Чарльз сможет «продвинуть» один из вопросов.

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«Есть ощущение, что король, возможно, сможет продвинуть один вопрос, поэтому вопрос в том, каким именно это будет вопрос», — заявил он.

В частности, стороны будут обсуждать войну России против Украины. Журналисты отметили, что эта война находится в центре внимания Британии.

«Это то, что действительно волнует короля. Больше, чем технологии или другие элементы отношений», — сказал источник издания.

Кроме того, монарх также, очевидно, намерен подчеркнуть приверженность Великобритании к оборонным связям двух стран, включая действия НАТО по противодействию России в Арктике, отмечает Politico.

Издание отмечает, что Трамп уже довел свои отношения с премьер-министром Великобритании Киром Стармером «до предела», резко критикуя его позицию по иранской войне, иммиграции и добыче нефти и газа. При этом некоторые британские политики призвали Чарльза вообще не ехать.

Также отмазывается, что Чарльз едет в США после стрельбы на субботний ужин для корреспондентов Белого дома.

По словам помощника королевской семьи, Чарльз, вероятно, затронет тему стрельбы в своей речи на совместном заседании Конгресса 28 апреля. При этом источники сообщают, что речь Чарльза продлится около получаса.

«В Конгрессе за 30 минут можно сказать очень много», — сказал один из двух источников издания.

При этом, отмечает Politico, эта поездка будет «всего лишь подарком» США к 250-летию страны, и никаких существенных заявлений не будет.

Однако 15 действующих и бывших британских и американских чиновников, знакомых с процессом, заявили, что визит будет «ярким», тщательно спланированным и будет иметь «глубокие политические и стратегические последствия».

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16 апреля Букингемский дворец объявил официальный маршрут короля Чарльза и королевы Камиллы в рамках государственного визита в США.

Шестидневная поездка начнется 27 апреля в Вашингтоне, округ Колумбия, с последующими остановками в Нью-Йорке и Вирджинии.

1 апреля спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что король Великобритании Чарльз обратится к Конгрессу Соединенных Штатов 28 апреля во время своего визита в Вашингтон.

Трамп заявил, что визит короля и королевы начнется 27 апреля, а на следующий день в Белом доме состоится торжественный ужин.

Ранее о визите короля Чарльза в США и выступлении в Конгрессе сообщало издание Politico со ссылкой на два источника.