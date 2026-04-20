Сибига поблагодарил страны Балтии за отказ пропустить самолет Фицо в Москву на 9 мая

Сибига призвал другие страны последовать примеру балтийских государств и отказать Фицо в использовании их воздушного пространства (Фото: МИД Украины / Telegram)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Эстонию, Латвию и Литву за отказ премьер-министру Словакии Роберту Фицо в использовании воздушного пространства для визита в Москву.

«Спасибо Эстонии, Латвии и Литве за решительную позицию против использования их воздушного пространства для углубления связей с Россией. Если кто-то забыл, Россия до сих пор ведет захватническую войну против Украины, создавая прямые угрозы безопасности Европы и международному порядку», — написал он на своей странице в X.

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По его словам, крепкое и постоянное давление должно продолжаться, пока РФ не будет полностью привлечена к ответственности за агрессию против Украины.

Сибига призвал другие страны последовать примеру балтийских государств и также отказать в использовании их воздушного пространства.

«Давайте компенсируем недостаток совести нехваткой воздушных путей», — добавил глава МИД Украины.

Ранее Литва и Латвия проинформировала Фицо, что его самолет не сможет пройти по их воздушному пространству по дороге в Москву на 9 мая.

«Я обязательно найду другой маршрут, как и в прошлом году», — сказал премьер-министр Словакии.

В 2025 году на празднование 9 мая в Москву прибыли 29 иностранных лидеров, среди них — президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Армении Никол Пашинян и лидер Китая Си Цзиньпин.

Роберт Фицо был единственным лидером Европейского Союза, который посетил парад в Москве.