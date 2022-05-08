«Стал бы большим сигналом». Визит Байдена в Киев очень важен — Зеленский

8 мая, 08:47
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Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Вашингтоне, 1 сентября 2021 года (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Вашингтоне, 1 сентября 2021 года (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент Владимир Зеленский убежден, что визит его американского коллеги Джо Байдена в Киев очень важен и стал бы большим сигналом. Об этом он заявил в интервью FOX News.

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«Это важно. Я думаю, это очень важно. По нашему мнению, по мнению общества, президент Байден — это президент крупнейшей демократической цивилизации. Также это наши стратегические партнеры», — сказал Зеленский, добавив, что визит Байдена будет очень важным сигналом.

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Президент напомнил: в Киев уже приезжал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Для американского лидера такой шаг, по его словам, тоже был бы полезным.

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«Потому что США поддерживают нас. Он — президент страны, которая поддерживает нас. Я думаю, что было бы хорошо для него побывать здесь. Если это возможно, я не знаю», — сказал Зеленский.

https://www.youtube.com/watch?v=0o-7uJoGjaU

Журналист отметил, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приезжала в Киев. «Да. Так что это возможно», — ответил Зеленский.

3 мая в Белом доме заявили, что пока не планируют визит в Украину президента Джо Байдена, несмотря на его желание совершить такую поездку. Там подчеркнули, что сейчас цель — снова открыть посольство США в Киеве для возвращения дипломатов.

Кроме Пелоси и группы американских конгрессменов, после полномасштабного вторжения РФ Украину посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

https://www.youtube.com/watch?v=XYjE57duFTU
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Джо Байден Владимир Зеленский Война России против Украины

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