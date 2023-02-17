Дуда заявил, что будет убеждать Байдена увеличить количество войск в Польше 17 февраля, 13:11 Дуда рассказал, о чем будет говорить с Байденом (Фото:Johanna Geron)

Во время визита президента США Джо Байдена в Польшу его коллега Анджей Дуда будет убеждать его увеличить присутствие войск и американской техники в стране.

«У нас уже есть базы сегодня, и у нас уже есть оборудование, но я думаю, что его должно быть больше. Я также буду убеждать президента Джо Байдена сделать это», — отметил он, пишет PAP.

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Дуда также выразил надежду, что запланированный визит Байдена в Польшу будет содержать много конкретики.

«Я ожидаю много конкретики. Возможно, это будет такая конкретика, о которой мы не сможем говорить публично. Такой визит всегда переходит в конкретику», — добавил президент Польши.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Джо Байден может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве или Жешуве.

Байден прибудет в Польшу в понедельник, 20 февраля.

Посол США в Польше Марк Бжезинский заявлял, что пока определены три пункта визита Байдена в Польшу: встреча с президентом Анджеем Дудой, с лидерами бухарестской девятки и речь перед годовщиной российского вторжения в Украину.

