Политолог и политтехнолог Аббас Галлямов рассказал в интервью Radio NV, что хотя публичную часть миссии путинского переговорщика Кирилла Дмитриева в США можно считать провальной, он все же мог встретиться там со спецпредставителем президента Дональда Трампа Стивом Виткоффом.

«Утверждать о том, что миссия Дмитриева провалилась, можно, но с определенной долей осторожности. Надо понимать, что только часть миссии связана с публичностью и, возможно, даже не самая главная часть. Есть еще непубличная составляющая, о ней мы пока что мало чего знаем, вернее вообще ничего пока не знаем», — отметил Галлямов в эфире Radio NV.

Он добавил, что Дмитриев пытался продемонстрировать настрой на тесное взаимодействие и диалог с США, но «американцы не отвечали взаимностью».

«Все высшее руководство США просто отсутствовало в стране, они все улетели. Не совсем понятно даже, с кем общался Дмитриев. Из того, что было в паблике: была одна конгрессвумен [Анна Паулина] Луна, из числа даже не заднескамеечников, но совсем уже близко маргинальных фигур. То есть Дмитриев, как спецпосланник президента России, это его официальный статус, общался совсем не по статусу, так сказать», — напомнил политолог.

Галлямов констатировал, что публичная часть поездки Дмитриева в США по большей части свелась к попыткам «демонстрировать позитивный настрой» на американских телеканалах, сопровождая это «игрой мышц».

«И в итоге (Кирилл Дмитриев - ред.) даже дождался того, что министр финансов США Скотт Бессент назвал его пропагандистом. Это довольно оскорбительно. Серьезного человека, который выступает как ключевой коммуникатор между двумя сверхдержавами, как Россия это видит, назвать простым болтуном. Это оскорбление. Оно было в значительной степени связано с позицией самого Дмитриева, который вместо того, чтобы разговаривать с американцами, с американской общественностью всерьез, занимался там рассказыванием сказок о том, что рубль — это самая крепкая валюта в мире, самая быстро укрепляющаяся валюта, и вообще — санкции нам нипочем. При том, что все понимают, что они на самом деле очень даже „почем“», — объяснил политолог.

В то же время, он предположил, что основная часть работы Дмитриева в США могла быть непубличной.

«Если Дмитриев встречался со [спецпредставителем Трампа Стивом] Виткоффом… Мы не знаем пока, была эта встреча или нет. Говорили о том, что Дмитриев полетит специально во Флориду, чтобы с Виткоффом встретиться. Виткофф находится во Флориде. Состоялась ли эта встреча — непонятно. Если она состоялась, то там могли быть переданы какие-то серьезные предложения и обсуждены. В том числе и те, которые понравятся Трампу, когда Трамп вернется в Америку после поездки в Азию», — считает Галлямов.

Визит Дмитриева в США — главное

24 октября глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для «официальных» переговоров. Этот визит состоялся всего через несколько дней после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о новых санкциях против РФ.

Собеседники CNN заявляли, что Дмитриев собирался встретиться с представителями администрации Трампа, «чтобы продолжить обсуждение отношений между США и Россией».

Во время визита в США Дмитриев заявил, что санкции и другие «недружественные меры» против РФ «абсолютно никак» не повлияют на ее экономику, Россия, США и Украина близки к «дипломатическому решению», которое может положить конец войне, а российские удары по украинским гражданским объектам, в частности по детским садам, — это «несчастные случаи».

Издание The Telegraph писало, что Дмитриев вел переговоры с представителями администрации Трампа в течение трех дней, однако сам президент США, а также госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент отсутствовали, поскольку были в поездке по Азии. В США оставался спецпредставитель Трампа Стив Виткофф, который до недавнего времени возглавлял переговоры США с Россией. Однако, как пишет The Telegraph, его позицию, судя по всему, понизили, когда Рубио было поручено подготовить на данный момент уже отмененные переговоры Трампа и Путина в Будапеште.

Также отмечается, что Дмитриев был в курсе, что ключевых фигур во время его визита не будет, но все равно отправился в поездку. Возможно, это иллюстрирует, насколько Кремль обеспокоен новой враждебностью Трампа к Москве, подчеркнул автор материала.

Министр финансов США Скотт Бессент 26 октября, комментируя утверждение Дмитриева о том, что американские санкции «не окажут никакого влияния на экономику России», назвал его пропагандистом.