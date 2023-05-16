В США подчеркнули важность визита спецпредставителя Китая в Украину 16 мая, 05:15 Китай (Фото:REUTERS / Thomas Peter)

Китай должен услышать от украинских властей позицию по завершению войны. Следовательно, важно, что спецпредставитель КНР посетит Украину.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Ведант Пател, цитирует Укринформ.



«Китаю важно услышать напрямую от наших украинских партнеров, почему необходимо уважать беспокойство Украины в плане безопасности, а также ее суверенитет и территориальную целостность», — сказал он.

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В Госдепе отметили важность при любых дипломатических усилиях придерживаться принципа «ничего об Украине без Украины».

Пател добавил, что РФ пока не демонстрирует заинтересованности в прекращении войны.

«На самом деле они (русские — ред.) действуют совершенно противоположным способом. В то время как другие — включая президента Зеленского, изложившего собственный мирный план — сосредоточенные на поиске способов положить этому конец, Россия запускает беспилотники и ракеты в соседнюю страну, чтобы поразить жилые дома, больницы, кинотеатры и убить большое количество детей», — заявил он.

В понедельник, 15 мая топ-дипломат Китая начнет тур по Украине, России и ряду городов Европы, в Пекине заявили, что поездка направлена на обсуждение. " политическое урегулирование" войны РФ против Украины.

Специальный представитель Китая по делам Евразии и бывший посол в России Ли Хуэй посетит Польшу, Францию и Германию во время многодневной поездки.

Ли является самым высоким китайским чиновником, посетившим Украину после полномасштабного российского вторжения.

Это произошло спустя несколько недель после того, как китайский лидер Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.