В США подчеркнули важность визита спецпредставителя Китая в Украину

16 мая, 05:15
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Китай (Фото:REUTERS / Thomas Peter)

Китай (Фото:REUTERS / Thomas Peter)

Китай должен услышать от украинских властей позицию по завершению войны. Следовательно, важно, что спецпредставитель КНР посетит Украину.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Ведант Пател, цитирует Укринформ.

«Китаю важно услышать напрямую от наших украинских партнеров, почему необходимо уважать беспокойство Украины в плане безопасности, а также ее суверенитет и территориальную целостность», — сказал он.

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В Госдепе отметили важность при любых дипломатических усилиях придерживаться принципа «ничего об Украине без Украины».

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Пател добавил, что РФ пока не демонстрирует заинтересованности в прекращении войны.

«На самом деле они (русские — ред.) действуют совершенно противоположным способом. В то время как другие — включая президента Зеленского, изложившего собственный мирный план — сосредоточенные на поиске способов положить этому конец, Россия запускает беспилотники и ракеты в соседнюю страну, чтобы поразить жилые дома, больницы, кинотеатры и убить большое количество детей», — заявил он.

В понедельник, 15 мая топ-дипломат Китая начнет тур по Украине, России и ряду городов Европы, в Пекине заявили, что поездка направлена на обсуждение. " политическое урегулирование" войны РФ против Украины.

Специальный представитель Китая по делам Евразии и бывший посол в России Ли Хуэй посетит Польшу, Францию и Германию во время многодневной поездки.

Ли является самым высоким китайским чиновником, посетившим Украину после полномасштабного российского вторжения.

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Это произошло спустя несколько недель после того, как китайский лидер Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Китай Россия-Китай Война в Украине Украина-Китай США-Китай Война России против Украины

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