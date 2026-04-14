Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не знает, когда в Киев приедут Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер (Фото: Cornelius Poppe/NTB/via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что еще неизвестна дата приезда в Киев спецпредставителей президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера для переговоров.

«Нет, мы не получали никакой информации, когда они приедут. Они сказали мне в самом начале апреля, 1 или 2 апреля… Это был позитивный разговор между нами, и они подтвердили, что приедут. Я думаю, что это справедливо, чтобы они приехали к нам, потому что они много раз были в Москве, и это также важно, чтобы дать такой сигнал нашему обществу, которое выживает, и поэтому мы ждем их», — сказал президент во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Осло во вторник, 14 апреля.

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Зеленский предположил, что американская сторона все еще сфокусирована на Ближнем Востоке, однако для Украины важно, чтобы диалог по завершению войны, развязанной Россией, продолжался.

«В любом случае для нас важно продолжать диалог с американцами, европейцами и в трехстороннем формате с россиянами», — добавил Зеленский.

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1 апреля президент Украины принял участие в переговорах с представителями США, которые состоялись в видеоформате. Украинскую сторону также представлял секретарь СНБО Рустем Умеров, американскую — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в интервью Bloomberg, опубликованном 4 апреля, заявил, что Украина ожидает в апреле приезда американской делегации во главе с Уиткоффом и Кушнером.

Буданов отмечал, что делегация США может прибыть вскоре после православной Пасхи (12 апреля). Он также сказал, что к команде может присоединиться сенатор-республиканец Линдси Грэм.

8 апреля спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга сообщил, что приглашение спецпредставителей Трампа в Киев в силе и сейчас украинская и американская команды работают над усилением документа о гарантиях безопасности.

«Что касается американских гостей, то мы действительно приглашаем, это в силе, и мы будем рады их приветствовать, когда будет такая готовность», — отмечал Тихий.

Уиткофф и Кушнер уже не раз посещали Россию для переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным, но в Украину они приедут впервые.