Визит Байдена демонстрирует «явный признак» приверженности поддержке Украины— советник Дуды

20 февраля, 16:25
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Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото:Evan Vucci/Pool via REUTERS)

Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото:Evan Vucci/Pool via REUTERS)

Визит президента США Джо Байдена в Украину является «явным признаком» американской приверженности поддержке Украины, заявил главный советник президента Польши Анджея Дуды Марчин Пжидач.

Об этом сообщает CNN.

Он также добавил, что визит Байдена в Украину — это и сигнал партнерам.

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«Мы очень приветствуем его смелое решение отправиться в Украину как явный признак приверженности США и его личного участия в ситуации, посылая четкий сигнал о том, что США со своими союзниками, своими партнерами, и что существует убеждение, что Украина может победить в этой сложной ситуации», — сказал он.

Видео дня

Неожиданный визит Байдена в Украину произошел перед его запланированным визитом в Польшу. Пшидач сказал, что «с нетерпением ждет встречи с ним на польской земле».

https://www.youtube.com/watch?v=q4JGxFkpxLE
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Польша Джо Байден Война России против Украины визит Джо Байдена в Украину

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