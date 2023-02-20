Визит Байдена демонстрирует «явный признак» приверженности поддержке Украины— советник Дуды 20 февраля, 16:25 Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото:Evan Vucci/Pool via REUTERS)

Визит президента США Джо Байдена в Украину является «явным признаком» американской приверженности поддержке Украины, заявил главный советник президента Польши Анджея Дуды Марчин Пжидач.

Об этом сообщает CNN.

Он также добавил, что визит Байдена в Украину — это и сигнал партнерам.

«Мы очень приветствуем его смелое решение отправиться в Украину как явный признак приверженности США и его личного участия в ситуации, посылая четкий сигнал о том, что США со своими союзниками, своими партнерами, и что существует убеждение, что Украина может победить в этой сложной ситуации», — сказал он.

Видео дня

Неожиданный визит Байдена в Украину произошел перед его запланированным визитом в Польшу. Пшидач сказал, что «с нетерпением ждет встречи с ним на польской земле».