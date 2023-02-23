«Нас опустили». Огрызко прокомментировал эмоции россиян из-за приезда Байдена в Киев 23 февраля, 17:55 Джо Байден и Владимир Зеленский у Михайловского собора в Киеве, 20 февраля (Фото:Evan Vucci/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в интервью Radio NV прокомментировал эмоции россиян из-за приезда в Киев президента США Джо Байдена.

В интервью Radio NV Огрызко подчеркнул, что перед визитом Байдена в Киев американцы не просили у России гарантий безопасности, а просто сообщили о визите и его времени.

«И если хоть один волос упадет с его головы, то тогда упадут ваши головы. «Просто для информации, имейте в виду», — вот это то, что было передано в Кремль», — отметил бывший министр иностранных дел Украины.

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По его словам, эмоция россиян, которую выражали пропагандисты, заявляя, что нужно было убить Байдена и Зеленского Калибрамы, является следствием их унижения.

«Предыдущая эмоция заключалась в том, что „нам дали мощную, публичную оплеуху, нас унизили“. А для Московии это хуже всего, что только можно себе представить. "Нас опустили" и это было самым страшным унижением», - сказал Огрызко.

Он назвал заявления пропагандистов «воем волков на луну».

«И вы правильно говорите, что они прекрасно понимают границы своего воя. И они прекрасно понимают, что ничего из того, что они дают возможность полаять этим пропагандистам на всяких пропагандистских каналах, на самом деле нереалистично», — констатировал эксглава МИД Украины.

Огрызко добавил, что, кроме «весьма неоднозначной» пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, официальная часть Кремля отреагировала так, будто визита Байдена в Киев не было.

«А вот она проявила себя в очередной раз. Когда комментировали эту первую фотографию, появившуюся, на которой Зеленский и Байден стоят у стены Михайловского собора, то она написала: "И кто же из них православный". В этой фразе, мне кажется, вся сущность этой российской, расистской, человеконенавистнической, ксенофобской, религиозной нетерпимости ко всему, что они считают не своим», — сказал он.

Ранее NV сообщал, что неанонсированный визит в Украину президента США Джо Байдена спровоцировал среди россиян настоящую истерику.

Появление главы Белого дома в центре Киева оказалось для них настолько неожиданным, что кремлевские пропагандисты даже не имели подготовленных по этому поводу методичек.

В результате, обсуждая во время одного из политических ток-шоу прибытие Байдена, они буквально сцепились между собой, пытаясь понять, как им следует реагировать и чем должна ответить на это РФ.

Один из так называемых «экспертов» предположил, что Россия могла дать Байдену какие-то «гарантии безопасности» на время визита.

Ведущая Ольга Скабеева возмутилась этим, сетуя на то, что их диктатору Владимиру Путину таких обещаний никто не давал.

В итоге они пришли к выводу, что российские власти не хотят ликвидации Байдена, поскольку на его место может прийти кто-то еще более решительный в отношении РФ.