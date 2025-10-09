Стубб сегодня проведет встречу с Трампом, во время которой обсудят Украину

В четверг, 9 октября, президент Финляндии Александр Стубб встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Об этом сообщает Yle.

Стубб заявил, что необходимо обсудить ряд вопросов. Он добавил, что прошлые переговоры с Трампом были сосредоточены, в частности, на войне РФ в Украине и по поводу НАТО.

Рабочий визит продлится с 9 октября по 10 октября. Ранее Белый дом тоже объявил о визите финского главы государства.

Согласно графику, встреча пройдет в 15:00 по Вашингтону (22:00 по Киеву).

В канцелярии Стубба уточнили, что встреча будет посвящена двухсторонним отношениям между Финляндией и США, торгово-экономическому сотрудничеству и вторжению России в Украину.

Кроме того, вместе со Стуббом на встрече будет финский премьер-министр Петтери Орпо.

Последний раз Стубб и Трамп проводили встречу в Белом доме 19 августа. Тогда Стубб похвалил президента США Дональда Трампа за прогресс, которого тот достиг в переговорах по урегулированию войны, развязанной Россией против Украины.