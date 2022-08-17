На восстановление Украины. Бывший посол США в РФ Макфол предложил ввести выездные пошлины для россиян 17 августа, 20:03 Майкл Макфол (Фото:НВ)

Майкл Макфол, бывший посол США в России и участник группы, работающей над новыми санкциями против страны-агрессора, считает, что для российских граждан можно ввести выездные пошлины.

В эфире телеканала Дождь в среду, 17 августа, Макфол отметил: путешествие за границу — это привилегия, а не право человека, и он после принятия закона Магнитского говорил, что, «согласно американской конституции, ни один россиянин не обладает правом посещать Диснейленд». Бывший дипломат рассказал, что, по его мнению, можно взимать плату со всех россиян, которые путешествуют за границу.



Видео дня

Инфографика: НВ

«Это может быть небольшая плата. Деньги могут переводиться в фонд восстановления Украины. Я как налогоплательщик США уже перевожу деньги правительству Украины, большинство европейских налогоплательщиков делают то же самое. Почему этого не делают россияне… чье правительство вторглось в Украину и разрушает ее?» — сказал он.

Макфол добавил, что перечисление средств на восстановление Украины — это гуманитарная помощь и щедрый поступок, а «все хорошие люди мира, независимо от цвета паспорта, несут обязательство помочь в восстановлении Украины». Он напомнил, что по всему миру постоянно вводят пошлины на получение визы.

«Россиян никто не заставляет ехать в отпуск на Французскую Ривьеру. Они могут поехать в Беларусь — неплохое место для туризма. Никто не внушает им, что нужно обязательно пересекать границы ЕС, но, если они хотят отправиться в путешествие, они должны внести свой вклад в восстановление Украины», — считает бывший дипломат.

Он также выразил мнение, что для россиян, которые бегут от политического преследования на территории страны-агрессора, нужно упростить получение виз в США и европейских странах. По словам Макфола, граждане России должны вклад в экономику и развитие США, а не в укрепление путинского режима.

Идея полного запрета на въезд в западные страны для россиян находит все больше сторонников: помимо Украины, такие призывы озвучивают европейские соседи России. Многие из них уже закрыли границы для граждан РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против России.

Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, предложит рассмотреть вопрос запрета выдачи виз россиянам на неформальной встрече глав МИД в конце августа.

Туристические визы для россиян должны быть отменены – Павел Климкин https://www.youtube.com/embed/CFGWgA-1kVo

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.