Как сообщают представители Thales, для 70-мм миниракет специально разработали боеголовку FZ123, которая заполнена тысячами крошечных стальных шариков, выбрасываемых 907 граммами взрывчатого вещества. (Фото: Matthew Loh for Business Insider)

Европейская компания-производитель оружия Thales заявила, что разработала мини-ракеты с новыми боеголовками, которые уже применяются в Украине для борьбы с российскими беспилотниками.

Об этом 6 октября сообщает издание Business Insider.

Война дронов в Украине способствует появлению нового вида ракет в Европе: боеприпасов, запускаемых с вертолетов, которые создают в небе небольшое стальное облако.

В то время как Россия наносит по Украине все более интенсивные удары одноразовыми ударными дронами Shahed, оснащает свои 70-мм ракеты боевыми частями воздушного взрыва для противодействия таким угрозам.

Как сообщают представители Thales, для мини-ракет специально разработали боеголовку FZ123, которая заполнена тысячами крошечных стальных шариков, выбрасываемых 907 граммами взрывчатого вещества.

По информации конструкторов, когда боеголовка взрывается, то шарики разлетаются на площади до 25 метров в диаметре — специально для того, чтобы сбить дрон или несколько дронов (подобно тому, как дробь разлетается из патрона дробовика).

Директор по транспортным средствам и тактическим системам бельгийского филиала Thales Тома Колине, подтвердил, что мини-ракеты уже используется в Украине и что спрос со стороны официального Киева превышает производственные возможности компании.

«Для нас хорошо, если они просят больше — это значит, что они довольны», — сказал он.

При этом в компании Thales отказалась раскрыть размер затрат на свои 70-мм ракеты с боеголовкой FZ123.

«Но даже самые дорогие ракеты с лазерными системами наведения стоят, как правило, в пять раз дешевле обычных ракет. Более дешевые ракеты ПВО, такие как AIM-7 Sparrow, стоят примерно $125 тысяч долларов каждая», — пишет издание.

Колине также отказался сказать изданию, сколько таких боеголовок было отправлено официальному Киеву.

«Я, конечно, не буду называть цифры, но если сравнивать их с ракетами? Тогда нет никакой конкуренции. Эти ракеты — своего рода недорогие ракеты», — сказал Колине

Однако, как пишет BI, производственные мощности бельгийского филиала Thales могут дать некоторые подсказки.

«FZ123 — одна из боеголовок, которые могут доставляться с помощью 70-мм ракеты с лазерным наведением Thales, изначально созданной для боевых вертолетов. Thales Belgium планирует произвести около 3500 таких ракет до конца года и надеется увеличить годовой объем производства до 10 000 штук к 2026 году», — подытожило издание.

В ночь с 5 на 6 октября войска страны-агрессора России атаковали Украину 116 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушная оборона обезвредила 83 российских дрона на севере, юге, востоке и в центре страны.

По данным Воздушных сил, за ночь зафиксировано попадание 30 шахедов на семи локациях. По состоянию на 09:00, российская атака беспилотниками продолжается, в небе остаются несколько БпЛА.

Также сообщалось, что россияне в ночь на 6 октября атаковали дронами Харьков, мэр Игорь Терехов писал о 15 ударах. В Новобаварском и Шевченковском районах возникли пожары, четыре человека пострадали.

Также оккупанты ударили по Одесской области, попали в гражданский промышленный объект, возник пожар.