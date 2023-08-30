Назвал Зеленского «дудочником». Кто такой Вивек Рамасвами, который выдвинулся в президенты США и хочет блокировать вступление Украины в НАТО 30 августа, 19:09 Сюжет Вивек Рамасвами занимает третье место в предварительных опросах относительно кандидата от республиканцев на выборах 2024 года (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

38-летний сын иммигрантов из Индии, предприниматель Вивек Рамасвами — новая звезда американского консервативного истеблишмента. Неожиданно объявив о намерении бороться за номинацию от Республиканской партии в президенты, он отметился громкими заявлениями о необходимости прекратить всю помощь Украине и не дать диктатору Владимиру Путину проиграть войну. Узнаваемость новоявленного политика резко возросла, но теперь его остро критикуют даже сами республиканцы.



NV рассказывает биографию Рамасвами и приводит его основные скандальные месседжи.

Тот, кто хотел спасти мир от болезни Альцгеймера. ( Спойлер: тщетно)

Вивек Ганапати Рамасвами родился 9 августа 1985 года в Цинциннати (штат Огайо) в семье выходцев из Индии. Отец работал инженером, мать — психиатр. Его второй родной язык — тамильский.

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В 2007 году Вивек окончил Гарвардский университет со степенью бакалавра искусств, имел отличие по биологии. Еще студентом участвовал в политических дебатах, популярных в Гарварде. Увлекался рэпом.

Женат (супруга Апурва — тоже индийского происхождения), у него двое детей. Убежденный вегетарианец.

Свои первые миллионы Рамасвами заработал на инвестициях в финансовом секторе. После чего решил вложиться в биотехнологии, основав компанию Roivant Science.

Проект, сделавший его известным, — попытка вывода на рынок лекарства от болезни Альцгеймера, которое, по его словам, помогло бы миллионам пациентов.