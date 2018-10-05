05 октября 2018, пятница

Вице-президент США обвинил Китай во вмешательстве в выборы, Пекин назвал обвинения "смехотворными"

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Китай пытается влиять на общественное мнение и промежуточные выборы, заявил Майк Пенс

Китай пытается влиять на общественное мнение и промежуточные выборы, заявил Майк Пенс

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Китай пытается вмешиваться во внутренние дела США, а также ведет целенаправленную работу против президента Дональда Трампа.

По его словам, Китай "инициировал беспрецедентную попытку по влиянию на общественное мнение", а также на промежуточные выборы в 2018 году и выборы президента США в 2020 году.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Китая назвали слова вице-президента США "ничем не оправданными" и "смехотворными". 

В заявлении китайского внешнеполитического ведомства говорится, что Пекин не заинтересован во вмешательстве в выборы в США.

В МИД Китая также призвали США "прекратить беспочвенные обвинения и клевету".

Ранее издание Axios сообщало, что Белый дом планирует обвинить Китай во "враждебных действиях" по отношению к государственному и частному секторам США.

С обвинениями в адрес Китая выступят Белый дом, министерства финансов, торговли и обороны. Ожидается, что это произойдет в ближайшие несколько недель.

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