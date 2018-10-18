Вице-премьер Италии пообещал "сделать все" для отмены санкций против России

Сальвини обещает "сделать все" для отмены санкций против РФ

Вице-премьер Италии Сальвини заявил, что "сделает все", чтобы отменить санкции ЕС против России, или, по крайней мере, противостоять попыткам автоматически продлевать их каждые шесть месяцев.

Во время визита в Москву Сальвини заявил, что ЕС применил санкции против России за "возможные нарушения против Украины", не предпринимая никаких мер из-за оккупации Турцией северного Кипра - "европейской страны" - с 1974 года, сообщает Радио Свобода.

"Я приехал сюда, потому что убежден, что санкции - это экономическое, социальное и культурное безумие", - сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что Италия выступила против предложения стран ЕС ввести новые санкции в отношении России за организацию кибератак.

Евроскептик Сальвини известный своей пророссийской позицией. В июле во время визита в Москву он выступил за отмену санкций ЕС в отношении России к концу года. Он заверил, что воспользуется всеми возможными средствами, чтобы убедить европейских партнеров снять санкции, введенные в 2014 году из-за аннексии Крыма и агрессии России на востоке Украины, например, правом вето.

Также он заявлял, что президент РФ Владимир Путин является "одним из лучших" государственных деятелей.

Кроме того, Сальвини назвал революцию Достоинства в Украине "фальшивой", а аннексию Крыма в 2014 году "законной".