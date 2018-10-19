19 октября 2018, пятница

Вице-премьер Италии обвинил Украину в разжигании "религиозной войны"

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Маттео Сальвини

Маттео Сальвини

Правый вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини считает, что Украина занимается разжиганием "религиозной войны".

Об этом пишет Der Standard.

По словам итальянского политика, религиозные войны всегда заканчиваются плохо.

"Если политическое руководство пытается подчинить церковь, это не несет ничего хорошего", - сказал он.

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Напомним, что 11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

В свою очередь, представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.

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