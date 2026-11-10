Уиткофф заявил, что на встрече украинской и европейской делегаций обсуждали гарантии безопасности Украины

Спецпредставитель США Стив Уиткофф заявил, что на переговорах украинской и европейской делегаций в Абу-Даби 10 ноября обсуждались вопросы гарантий безопасности Украины. Уиткофф, принимавший участие во встрече представителей Украины, Европы, а также НАТО и Еврокомиссии, заявил, что договоренности Москвы и Киева «должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также гарантии безопасности для нее».

По словам Уиткоффа, которые приводят Reuters и BBC, участники встречи обсудили пути развития существующих европейских институтов и соглашений в сфере безопасности после завершения войны в Украине, отметив, что решение вопросов безопасности в послевоенный период и снижение риска возникновения новых конфликтов имеют «первостепенное значение».

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Эта встреча предшествовала началу трехсторонних переговоров России, Украины и США, которые стартовали в Абу-Даби во вторник утром.

10 ноября в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры по вопросу завершения войны в Украине. Перед встречей с Россией Украина провела переговоры с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к ним также присоединились спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Украинскую делегацию во главе с руководителем Службы внешней разведки Рустемом Умеровым представляют глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.

Умеров подчеркнул, что ключевыми приоритетами Украины являются прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные шаги.