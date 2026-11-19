Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прибывают на заседание Коалиции желающих в Берлине (Фото: REUTERS/Annegret Hilse)

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и его советником по национальной безопасности Гюнтером Заутером.

Стороны обсудили результаты переговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином, а также усилия по прекращению российско-украинской войны. Об этом 19 ноября сообщил Джаред Кушнер в социальной сети X.

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По его словам, особое внимание в ходе встречи уделили дальнейшему сотрудничеству США с Германией, Украиной и другими европейскими партнерами. Цель — согласовать позиции и подготовиться к следующему раунду переговоров о завершении войны.

Кушнер также назвал Мерца решительным сторонником мира в Украине и прочного евроатлантического альянса. Он поблагодарил немецкого канцлера за лидерство, конструктивное взаимодействие и партнерство в совместных усилиях по прекращению войны.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию, где состоятся встреча Коалиции желающих и переговоры с представителями США при участии европейских партнеров.

Издание Axios сообщало, что Виткофф и Кушнер планируют на этой неделе встретиться в Берлине с украинскими и европейскими официальными лицами, чтобы обсудить гарантии безопасности и план послевоенного экономического восстановления Украины.

Позже Зеленский подтвердил, что спецпредставители президента США будут присутствовать на встречах в Берлине 19 ноября. Киев рассчитывает на новые обсуждения на уровне переговорных групп.

«Представители президента США завтра примут участие во встречах в Берлине. И мы надеемся, что новые обсуждения на уровне переговорных групп, а также лидеров Коалиции желающих будут результативными. Со своей стороны мы делаем для этого всё», — сказал глава государства.

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщало, что в ходе встреч основное внимание будет уделено разработке «надежных послевоенных гарантий безопасности» для Украины, продвижению комплексного плана экономического восстановления и подготовке к следующему раунду многосторонних переговоров.