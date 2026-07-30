Виткофф и Кушнер могут приехать в Киев на День независимости Украины — СМИ

30 июля, 20:14
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Виткофф и Кушнер могут посетить Киев во второй половине августа (Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)

Виткофф и Кушнер могут посетить Киев во второй половине августа (Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, вероятно, посетят Киев во второй половине августа во время мероприятий, приуроченных к 35-й годовщине независимости Украины.

Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алекс Рауфоглу со ссылкой на два источника, знакомых с планами визита.

29 июля президент Владимир Зеленский заявил, что одним из результатов его встречи с американским коллегой Дональдом Трампом 28 июля является вероятный визит спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев в течение следующих двух недель.

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Глава государства отметил, что хочет детально обсудить с Виткоффом и Кушнером идеи по возобновлению мирных переговоров для прекращения войны. Также Зеленский хочет, чтобы они своими глазами увидели ситуацию в Украине.

22 июля Зеленский сообщил, что обсудил со спецпосланниками Трампа идеи по возобновлению дипломатических усилий для завершения войны России против Украины.

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Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщал, что Украина ожидала визита американской делегации в Киев после православной Пасхи (12 апреля).

В апреле Владимир Зеленский предложил американской делегации приехать в Киев для переговоров на уровне технических групп — в качестве альтернативы трехсторонней встрече, проведение которой было затруднено войной с Ираном. С тех пор в Офисе президента неоднократно отмечали, что ожидают визита спецпосланников Трампа.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Стив Уиткофф Джаред Кушнер США Украина-США День Независимости Украины

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