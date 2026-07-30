Виткофф и Кушнер могут посетить Киев во второй половине августа (Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, вероятно, посетят Киев во второй половине августа во время мероприятий, приуроченных к 35-й годовщине независимости Украины.

Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алекс Рауфоглу со ссылкой на два источника, знакомых с планами визита.

29 июля президент Владимир Зеленский заявил, что одним из результатов его встречи с американским коллегой Дональдом Трампом 28 июля является вероятный визит спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев в течение следующих двух недель.

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Глава государства отметил, что хочет детально обсудить с Виткоффом и Кушнером идеи по возобновлению мирных переговоров для прекращения войны. Также Зеленский хочет, чтобы они своими глазами увидели ситуацию в Украине.

22 июля Зеленский сообщил, что обсудил со спецпосланниками Трампа идеи по возобновлению дипломатических усилий для завершения войны России против Украины.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщал, что Украина ожидала визита американской делегации в Киев после православной Пасхи (12 апреля).

В апреле Владимир Зеленский предложил американской делегации приехать в Киев для переговоров на уровне технических групп — в качестве альтернативы трехсторонней встрече, проведение которой было затруднено войной с Ираном. С тех пор в Офисе президента неоднократно отмечали, что ожидают визита спецпосланников Трампа.