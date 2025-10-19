Виткофф в Белом доме требовал от Украины отдать Донетчину РФ, аргументируя это тем, что область преимущественно русскоязычная

Об этом говорилось в Белом доме во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США, сообщило The Washington Post, ссылаясь на чиновников, которые знакомы с ходом переговоров.

Посланник Трампа на Ближнем Востоке оказывал давление на украинскую делегацию относительно передачи Донецка, указывая на то, что эта область преимущественно русскоязычная — аргумент, который часто использует Кремль и который украинские и европейские чиновники расценивают как играющий в пользу требований России.

В The Washington Post отмечают, что многие украинцы, в том числе и сам Зеленский, выросли, общаясь на русском как на родном языке, однако отмечают, что «в украинском обществе исторически разговор на русском не был признаком симпатии к Москве». После оккупации Россией Крыма в 2014 году все больше русскоязычных граждан Украины начали переходить на украинский язык.

«Уиткофф был главным переговорщиком Белого дома с Кремлем накануне встречи в Анкоридже, которая, по словам европейских чиновников, стала следствием, по их мнению, неправильной трактовки требований России и показала невозможность достичь значительного прогресса», — говорится в материале издания.

По данным The Washington Post, во время последнего телефонного разговора с Трампом именно Путин озвучил требование, чтобы Киев полностью отказался от контроля над Донецкой областью. Только при этом условии он якобы готов прекратить войну, сообщили изданию двое высокопоставленных чиновников.

Авторы публикации также подчеркивают, что Донецкая область имеет ключевое стратегическое значение для Украины, поскольку именно она служит важным барьером против дальнейшего продвижения российских сил.

17 октября Трамп принимал в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского, а перед тем имел длительный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время брифинга для прессы президент Украины вновь подчеркнул необходимость поставки ракет Tomahawk и предложил США заключить оборонное соглашение. Дональд Трамп в ответ заявил, что стремится завершить войну без передачи этих ракет Украине. Он также подчеркнул, что Соединенным Штатам самим нужны Tomahawk для защиты национальной безопасности, поэтому он не намерен передавать их другим.

Позже Владимир Зеленский сообщил журналистам, что обе страны договорились больше не обсуждать вопрос дальнобойного вооружения публично, поскольку Вашингтон пытается избегать дальнейшей эскалации конфликта. Как отмечает Axios, встреча лидеров проходила в напряженной атмосфере, и Трамп отказался передавать ракеты, сделав акцент на приоритетности дипломатических усилий.

Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News сообщила, что у Трампа «иссякает терпение» относительно войны РФ против Украины.

«Президент США сказал обеим сторонам этой войны, что она длится уже слишком долго. Слишком много невинных людей было убито. И Соединенные Штаты Америки становятся очень уставшими от этой войны», — сказала Левитт.