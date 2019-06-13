Вирус Эбола в Конго: ЕС пытается остановить распространение болезни Сегодня, 20:34 Цей матеріал також доступний українською REUTERS//James Akena ЕС выделил дополнительно 3,5 млн евро на профилактику Эболы REUTERS//James Akena

После того, как вспышки лихорадки Эбола, от эпидемии которой страдает Конго, были зарегистрированы в соседней Уганде, Евросоюз решил принять дополнительные меры для того, чтобы остановить распространение болезни на весь регион.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

ЕС выделил дополнительно 3,5 млн евро на профилактические мероприятия в странах, которые граничили с Конго.

Евросоюз действует совместно с другими международными донорами и в соответствии с региональной стратегией ВОЗ, направленной на борьбу с Эболой.

Европейские деньги направят на организацию первоочередных профилактических мероприятий, таких как усиление медицинского наблюдения на локальном уровне, оборудование соответствующих санитарных пунктов на границах, подготовку и тренировки команд из быстрого реагирования на вспышки болезни.

Отдельным направлением деятельности будут профилактические мероприятия для персонала, работающего на контактной линии, оказание психологической помощи населению и организация безопасного и достойного захоронения погибших людей.

Напомним, что в апреле этого года от эпидемии вируса Эболы в Демократической Республике Конго скончались более 800 человек.