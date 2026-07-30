«Ведется масштабная работа». В Пентагоне рассказали, на каком этапе находится передача Украине лицензии на производство ракет Patriot

Самой сложной частью предоставления Украине лицензии на производство ракет PAC-3 станут проверка и сертификация украинской цепочки поставок (Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto via Reuters)

В Пентагоне заявили, что работа над передачей Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot уже ведется, однако говорить о начале производства пока рано.