«Ведется масштабная работа». В Пентагоне рассказали, на каком этапе находится передача Украине лицензии на производство ракет Patriot

30 июля, 23:00
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Самой сложной частью предоставления Украине лицензии на производство ракет PAC-3 станут проверка и сертификация украинской цепочки поставок (Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto via Reuters)

Самой сложной частью предоставления Украине лицензии на производство ракет PAC-3 станут проверка и сертификация украинской цепочки поставок (Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto via Reuters)

В Пентагоне заявили, что работа над передачей Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot уже ведется, однако говорить о начале производства пока рано.

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Редактор: Елена Ивашкив

Теги:   США ПВО ЗРК Patriot

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