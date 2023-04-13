«Я бы его убил». Путина нужно ликвидировать — Вилкул 13 апреля, 14:09 Александр Вилкул (Фото:www.facebook.com/OleksandrVilkul)

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что российского диктатора Владимира Путина нужно убить.

Весной 2019 года Вилкул, отвечая на вопрос, что он при встрече сказал бы Путину, заявил, что напомнил бы диктатору его же слова о том, что русский народ и украинский народ — это братские народы. В том же году он говорил, что предложил бы Путину восстановить «нормальные отношения между братскими народами».

Видео дня

Однако сейчас Вилкул говорит, что убил бы Путина.

«Если бы была возможность его убить, я бы его убил. Происходит полномасштабная агрессия. Проклятые орки разрушают наши дома, села, города», — сказал он в интервью Украинской правде.

По мнению Вилкула, конец войны может приблизить лишь количество гробов, которые отсюда уедут в Российскую Федерацию.

На уточняющий вопрос Вилкул ответил, что ничего бы не говорил Путину.

«Его нужно ликвидировать», — сказал он.