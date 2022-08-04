ЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына

4 августа, 22:08
Виктор Янукович (Фото:Tatyana Makeyeva/Reuters)

Виктор Янукович (Фото:Tatyana Makeyeva/Reuters)

Евросоюз в четверг, 4 августа, ввел новые санкции против беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в ответ на агрессию России.

Как сообщает пресс-служба Совета ЕС, Янукович с сыном попали под санкции за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, стабильности и безопасности государства, а также, в случае Януковича-младшего, за сотрудничество с боевиками на Донбассе.

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В Официальном журнале ЕС сказано, что Александр Янукович до сих пор ведет бизнес на оккупированных территориях Донбасса и благодаря тесным связям с боевиками завладел «ключевыми активами» в террористических организациях «Л/ДНР» в секторах энергетики, недвижимости и угольной промышленности, а боевики из батальона Оплот защищали его строительные проекты в «ДНР».

Янукович-старший после побега в Россию продолжает деятельность, направленную на дестабилизацию Украины. В Евросоюзе отметили, что, по различным данным, беглый экс-президент был частью планов России, которая хотела «заменить» Януковичем президента Украины Владимира Зеленского на первых этапах полномасштабной войны.

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Летом 2021 года генеральный суд Европейского союза отменил заморозку средств Януковича и его сына Александра. Эти санкции к тому времени уже утратили силу. Совет Евросоюза не смог доказать соблюдение судебными органами Украины права на защиту в уголовных процессах, которые ведутся в отношении Януковича и его сына. Совет ЕС каждый год принимает решение относительно продления санкций.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Евросоюз Виктор Янукович Александр Янукович Совет ЕС Евросовет Санкции ЕС Война России против Украины

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